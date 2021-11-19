Утилізація прострочених вакцин AstraZeneca: що сталося і чи не повториться ситуація

До кінця листопада українці мають використати понад 600 тисяч вакцин AstraZeneca

В Україні не встигли використати вакцини AstraZeneca і довелося утилізувати півмільйона доз, у яких сплив термін придатності. Чому в розпал пандемії і вакцинальної кампанії доводиться викидати вакцини і що з цим робити – розбирався "Телеграф".

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповідь на запит "Телеграфу", на початок листопаду залишилось близько 500 тис. доз вакцини AstraZeneca зі строком придатності до 31 жовтня. Точна кількість, зазначили у відомстві, через можливість розливу (наприклад з флакону використали 9 з 10 доз) буде відома після закінчення обліку препаратів у регіонах.

Відповідно до інструкції вакцини AstraZeneca, термін придатності невідкритого флакона, що зберігається за температурних умов від 2 до 8 градусів за Цельсієм, становить шість місяців.

У МОЗ повідомили, що станом на 15 листопада в Україні на регіональних та місцевих складах залишилось понад 639 тис. доз вакцини AstraZeneca, терміном придатності яких – до 30 листопада 2021 року. Вони доступні у пунктах щеплення та центрах вакцинації для першої та другої дози.

Читайте також: Категорія Суспільство Табу для нещеплених: куди в Україні не пустять без ковід-сертифіката про вакцинацію "Телеграф" із посиланням на уряд нагадує, що працюватиме для всіх українців без винятку, а які місця — лише для вакцинованих

Зазначимо, що за даними дашборду МОЗ, за жовтень вакциною AstraZeneca було проведено майже 880 тис. щеплень. За вересень – 420 тис., а а 18 днів листопада — понад 416 тис. щеплень.

Кількість щеплень вакциною AstraZeneca в Україні за останній тиждень. Дані: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

В міністерстві запевняють, що МОЗ ефективно використовує наявні вакцини проти COVID-19, щоби мінімізувати можливість спливання терміну придатності.

"Найважливіше — це ефективний захист українців від COVID-19. Саме тому ми суворо дотримуємось всіх вимог зберігання, транспортування та використання вакцин. Кожен українець може бути впевнений, що отримує безпечну та ефективну вакцину, аби захистити своє життя", — йдеться у відповіді на запит.

Крім того, у відомстві нагадали, що після першого щеплення вакциною AstraZeneca можна робити друге мРНК-вакциною, наприклад, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

На сьогодні в Україні повний курс вакцинації пройшли більше 9,2 млн. осіб, про що свідчать дані МОЗ.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у МОЗ роз’яснили питання вакцинації вагітних і озвучили рекомендації щодо захисту майбутніх мам від ковіду.