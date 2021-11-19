Укр

Утилизация просроченных вакцин AstraZeneca: что произошло и не повторится ли ситуация

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вакцинация против ковида в Украине
Вакцинация против ковида в Украине

До конца ноября украинцы должны использовать более 600 тысяч вакцин AstraZeneca

В Украине не успели использовать вакцины AstraZeneca и пришлось утилизировать полмиллиона доз, у которых истек срок годности. Почему в разгар пандемии и вакцинальной кампании приходится выбрасывать вакцины и что с этим делать – разбирался "Телеграф".

Как сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос "Телеграфа", к началу ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Точное количество, отметили в ведомстве, из-за возможности разлива (например из флакона использовали 9 из 10 доз) будет известно после окончания учета препаратов в регионах.

Согласно инструкции вакцины AstraZeneca, срок годности неоткрытого флакона, хранящегося при температурных условиях от 2 до 8 градусов Цельсия, составляет шесть месяцев.

В Минздраве сообщили, что на 15 ноября в Украине на региональных и местных складах осталось более 639 тыс. доз вакцины AstraZeneca, сроком годности которых – до 30 ноября 2021 года. Они доступны в пунктах прививки и вакцинационных центрах для первой и второй дозы.

Отметим, что по данным дашборда Минздрава, за октябрь вакциной AstraZeneca было проведено около 880 тыс. прививок. За сентябрь – 420 тыс., а 18 дней ноября – более 416 тыс. прививок.

Количество прививок вакциной AstraZeneca в Украине за последнюю неделю. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Количество прививок вакциной AstraZeneca в Украине за последнюю неделю. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

В министерстве утверждают, что Минздрав эффективно использует имеющиеся вакцины против COVID-19, чтобы минимизировать возможность истечения срока годности.

"Самое важное — это эффективная защита украинцев от COVID-19. Именно поэтому мы строго соблюдаем все требования хранения, транспортировки и использования вакцин. Каждый украинец может быть уверен, что получает безопасную и эффективную вакцину, чтобы защитить свою жизнь", — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что после первой прививки вакциной AstraZeneca можно делать вторую мРНК-вакциной, например Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

На сегодняшний день в Украине полный курс вакцинации прошли более 9,2 млн. человек, о чем свидетельствуют данные Минздрава.

Как ранее сообщал Телеграф, в Минздраве разъяснили вопросы вакцинации беременных и озвучили рекомендации по защите будущих мам от ковида.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #AstraZeneca
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