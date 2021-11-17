В Минздраве разъяснили, можно ли беременным вакцинироваться против коронавируса

В Министерстве здравоохранения напоминают, что беременные на поздних сроках тяжелее болеют ковидом

Среди медиков нет единого мнения о том, стоит ли вакцинироваться беременным женщинам. Однако в Минздраве напоминают о том, что риск перенести коронавирус в тяжелой форме во втором и третьем триместрах особенно велик.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, еще в конце мая Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации утвердила единую позицию о вакцинации беременных. Согласно ей, прививку делать стоит, чтобы избежать неблагоприятных осложнений ковида у женщин в положении. В большинстве случаев беременных вакцинируют мРНК вакциной Comirnaty/Pfizer. Однако делать это можно лишь после консультации с гинекологом.

Отметим, что в инструкции к данной прививке есть примечание: "Если Вы беременны или полагаете, что беременны, кормите грудью, обязательно сообщите об этом врачу во время консультации перед вакцинацией".

Ранее мы сообщали, что отныне узнать адрес ближайшего пункта вакцинации против коронавируса, а также количество и наличие прививки производства той или иной компании можно с помощью нескольких кликов.

Кроме того, "Телеграф" со ссылкой на правительство напоминает, что будет работать для всех украинцев без исключения, а какие места — только для вакцинированных.