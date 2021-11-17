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У МОЗ роз’яснили, чи можна вагітним вакцинуватися проти коронавірусу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Вирішити, робити щеплення чи ні, може лише майбутня мама разом із своїм гінекологом Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:04
Вирішити, робити щеплення чи ні, може лише майбутня мама разом із своїм гінекологом

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що вагітні на пізніх термінах важче хворіють на ковід

Серед медиків немає єдиної думки про те, чи варто вакцинуватись вагітним жінкам. Однак у МОЗ нагадують про те, що ризик перенести коронавірус у важкій формі у другому та третьому триместрах особливо великий.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, ще наприкінці травня Національна технічна група експертів із питань імунізації затвердила єдину позицію щодо вакцинації вагітних. Згідно з нею, щеплення робити варто, щоб уникнути несприятливих ускладнень ковіду у жінок у положенні. Найчастіше вагітних вакцинують мРНК вакциною Comirnaty/Pfizer. Проте робити це можна лише після консультації із гінекологом.

Зазначимо, що в інструкції до цього щеплення є примітка: "Якщо Ви вагітні або вважаєте, що вагітні, годуєте грудьми, обов’язково повідомте про це лікаря під час консультації перед вакцинацією".

Раніше ми повідомляли, що відтепер дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації проти коронавірусу, а також кількість та наявність щеплення виробництва тієї чи іншої компанії можна за допомогою кількох кліків.

Крім того, "Телеграф" із посиланням на уряд нагадує, що працюватиме для всіх українців без винятку, а які місця — лише для вакцинованих.

Теги:
#МОЗ #Вагітність #Вакцинація #Коронавірус
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