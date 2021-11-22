"Київ незалежний": звільнені журналісти Kyiv Post створюють нове ЗМІ

Медійники просять фінансової підтримки у всіх небайдужих

Після скандального звільнення всієї редакції Kyiv Post, найстарішого щотижневого англомовного видання в Україні журналісти вирішили створити власне медіа. Його назвали "The Kyiv Independent", підкреслюючи свою незалежність від будь-яких власників.

Новину про заснування нового ЗМІ повідомила екскореспондентка "Громадського", фрілансерка Ольга Токарюк у своєму Twitter.

"Блискуча команда українських репортерів, які раніше працювали на Kyiv Post, запускає свій новий ресурс. Про це стало відомо сьогодні [22 листопада — ред.]. Я впевнена, що це стане цінним джерелом інформації про Україну англійською мовою", — зазначила журналістка. (Здійснено вільний переклад з англійської — ред.)

Також Токарюк закликала всіх небайдужих та бажаючих мати незаангажоване ЗМІ приєднатися до фінансової підтримки The Kyiv Independent.

На Twitter-акаунті нового видання є офіційна заява від колективу. Вони заявляють, що було звільнено через власні спроби захистити "редакційну незалежність".

"Але нас не змусять замовкнути. Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам — ЗМІ, яке викликає довіру", — наголосили представники ресурсу.

Поки що журналісти пропонують усім приєднатися до збору грошей, які підуть на розвиток The Kyiv Independent. Пожертвування можна зробити через спеціальний сервіс Patreon.

Нагадаємо, що редакційний колектив Kyiv Post було звільнено 8 листопада. Того ж дня ЗМІ припинило свою роботу. Слід зазначити, деякі великі українські медіа пропонували власнику Аднану Ківану викупити видання, щоб воно продовжило функціонувати. Однак до згоди так і не дійшли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому українських журналістів днями не пустили на територію Грузії.