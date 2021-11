Англомовне видання Kyiv Post раптово закрили: у чому причина та як відреагували колеги

На думку відомих українських журналістів, співробітники Kyiv Post протягом 25 років гідно виконували свою роботу

Найстаріше щотижневе англомовне видання в Україні Kyiv Post припиняє існування. Про це стало відомо у понеділок, 8 листопада, із заяви власника видання, одеського підприємця Аднана Ківана.

За його словами, видання нібито закриється на короткий час.

"Боже, благослови всіх нас. Якось ми сподіваємося знову відкрити газету більше і краще, – йдеться у зверненні видавця на сайті Kyiv Post. – Я дякую всій команді Kyiv Post та Брайану Боннеру за його службу Україні та незалежній журналістиці за останні 25 років".

Реакція журналістів Kyiv Post

Водночас заступник головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко на своїй сторінці у Facebook заявила, що "перезапуску" видання не буде. За її словами, це вбивство Kyiv Post як незалежного видання і надалі, навіть за умови, що бренд продовжить існування, це буде вже зовсім інше ЗМІ.

"Я працювала в Kyiv Post 10 років і не працюю з початку жовтня. Я повністю підтримую редакцію в цій ситуації. За чесність та принципи цих людей я можу поручитися всім, що маю", – зазначає Ольга Руденко.

До своєї посади вона прикріплює заяву співробітників редакції, яку також у Facebook опублікувала журналістка видання Ганна Миронюк. Редакція Kyiv Post заявляє, що вранці в понеділок вони як завжди вийшли на роботу, але на них чекав сюрприз – керівництво повідомило їх про негайне звільнення.

Співробітники повідомляють, що три тижні тому Аднан Ківан заявляв про розширення видання та плани запустити україномовне ЗМІ під брендом Kyiv Post. За їхніми словами, тоді це стало несподіванкою, і журналісти сприйняли новину як спробу втрутитися в редакційну політику.

Співробітники Kyiv Post вважають сьогоднішню заяву якоюсь розплатою за їхні спроби зберегти видання у тому вигляді, в якому воно існувало до 8 листопада. Вони також вважають, що видавець таким чином вирішив позбутися "незручних, чесних та принципових" журналістів.

Редакція зазначає, що Аднану Ківану запропонували продати газету чи передати їм торгову марку видання, але власник відмовився від такої пропозиції.

Реакція відомих журналістів на закриття Kyiv Post

На новину про закриття Kyiv Post одразу відреагували керівники багатьох відомих в Україні ЗМІ.

Так, головний редактор онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва зазначає, що за неофіційними даними проблеми у редакції видання почалися ще кілька тижнів тому.

"Наскільки мені відомо – пов’язані з тиском на Ківана з боку Офісу президента… Для розуміння: Kyiv Post – основне джерело інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів. Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та загалом про реформи, комусь це не дуже подобалося. І власнику дали це зрозуміти", – заявляє Мусаєва.

Вона вважає, що впливати на головного редактора видання Браяна Боннера було марно, бо за 25 років він зумів зберегти незалежну редакційну політику. У результаті, на думку головного редактора "Української правди", його просто вирішили позбутися.

Севгіль Мусаєва зазначає, що у 2021 році вже неможливо щось приховати. За її словами, дипломати та європейські політики всі розуміють і останні кілька днів вона отримала кілька запитів від європейських парламентаріїв щодо утисків журналістів в Україні.

Шеф-редактор видання "Бабель" Катерина Коберник на своїй сторінці у Facebook назвала закриття Kyiv Post вбивством.

"Дуже багато українських журналістів знають, як це, коли вбивають улюблене видання (з дуже різних причин). Ми ж усі трохи волонтери: майже всі могли б заробляти пристойно більше в інших сферах. Могли б чути багато "дякую" замість "с*ки" продажні", — зазначає Катерина Коберник.

Вона порівнює "вбивство" видання із втратою близької людини. Водночас, за її словами, люди означають набагато більше, і згодом у журналістів, яким не соромно за свою роботу, все буде нормально.

Головний редактор видання "Новое Время" Віталій Сич зазначає, що невідомо, чи залишиться Kyiv Post незалежним після потенційного перезапуску.

"В останні місяці власник видання одеський забудовник Аднан Ківан з’ясував, що у свободи слова та гострої журналістики є ціна — конфронтація з владою. Не кожен бізнесмен готовий її платити", — зазначає Сич.

Він зазначає, що особисто для нього Kyiv Post був своєрідною школою, де він навчався в американських журналістів принципам та стандартам професії, як структурувати текст та як подати інформацію, щоб вона була цікавою для аудиторії. Віталій Сич також звертає увагу, що саме це видання стало школою для журналістів та редакторів, які пішли працювати у Financial Times, Wall Street Journal, CNN, The New Yorker тощо.

Kyiv Post та Аднан Ківан

До 8 листопада Kyiv Post був найстарішою англомовною щотижневою газетою України, яка з’явилася 1995 року з ініціативи американця Джеда Сандена. Через 7 років, 2002 року, світ побачила інтернет-версія видання.

У 2018 році новим власником газети став одеський забудовник родом із Сирії Аднан Ківан. За словами співробітників видання, тоді він запевняв, що будь-якою ціною зберігатиме незалежність журналістів.

Ще у 2012 році Forbes опублікував інформацію про те, що статки підприємця перебувають на рівні 95 млн дол. У 2016 році його будівельну компанію Kadorr Group, яка займається будівництвом будинків у найдорожчих районах Одеси, ЗМІ оцінювали в 1 млрд дол.

Служба безпеки Україні 2017 року звинувачувала одеського бізнесмена у фінансуванні бойовиків на Донбасі, що сам Ківан категорично заперечував.

