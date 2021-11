Англоязычное издание Kyiv Post внезапно закрыли: в чем причина и как отреагировали коллеги

По мнению известных украинских журналистов, сотрудники Kyiv Post в течение 25 лет достойно выполняли свою работу

Самое старое еженедельное англоязычное издание в Украине Kyiv Post прекращает существование. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября, из заявления владельца издания, одесского предпринимателя Аднана Кивана.

По его словам, издание якобы закроется на короткое время.

"Боже, благослови всех нас. Однажды мы надеемся вновь открыть газету больше и лучше, – говорится в обращении издателя на сайте Kyiv Post. – Я благодарю всю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимой журналистике за последние 25 лет".

Реакция журналистов Kyiv Post

В то же время заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко на своей странице в Facebook заявила, что "перезапуска" издания не будет. По ее словам, это убийство Kyiv Post, как независимого издания и в дальнейшем, даже при условии, что бренд продолжит существование, это будет уже совершенно другое СМИ.

"Я работала в Kyiv Post 10 лет и не работаю c начала октября. Я полностью поддерживаю редакцию в этой ситуации. За честность и принципы этих людей я могу поручиться всем, что имею", – отмечает Ольга Руденко.

К своему посту она прикрепляет заявление сотрудников редакции, которое также у себя в Facebook опубликовала журналистка издания Анна Мыронюк. Редакция Kyiv Post заявляет, что утром в понедельник они как обычно вышли на работу, но их ожидал сюрприз – руководство уведомило их о немедленном увольнении.

Сотрудники сообщают, что три недели назад Аднан Киван заявлял о расширении издания и планах запустить украиноязычное СМИ под брендом Kyiv Post. По их словам, тогда это стало большой неожиданностью, и журналисты восприняли новость как попытку вмешаться в редакционную политику.

Сотрудники Kyiv Post считают сегодняшнее заявление некой расплатой за их попытки сохранить издание в том виде, в котором оно существовало до 8 ноября. Они также полагают, что издатель таким образом решил избавиться от "неудобных, честных и принципиальных" журналистов.

Редакция отмечает, что Аднану Кивану предложили продать газету или передать им торговую марку издания, но собственник отказался от такого предложения.

Реакция известных журналистов на закрытие Kyiv Post

На новость о закрытии Kyiv Post сразу же отреагировали руководители многих известных в Украине СМИ.

Так, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева отмечает, что по неофициальным данным проблемы в редакции издания начались еще несколько недель назад.

"Насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента… Для понимания: Kyiv Post – основной источник информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов. Источник, который писал о вагнергейте, офшорном скандале, антикоррупционных органах и в общем о реформах. Наверное, кому-то это не очень нравилось. И собственнику дали это понять", – заявляет Мусаева.

Она полагает, что влиять на главного редактора издания Брайана Боннера было бесполезно, потому что за 25 лет он сумел сохранить независимую редакционную политику. В итоге, по мнению главного редактора "Украинской правды", от него просто решили избавиться.

Севгиль Мусаева отмечает, что в 2021 году уже невозможно что-то скрыть. По ее словам, дипломаты и европейские политики все понимают и в последние несколько дней она получила несколько запросов от европейских парламентариев касательно притеснений журналистов в Украине.

Шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник на своей странице в Facebook назвала закрытие Kyiv Post убийством.

"Очень многие украинские журналисты знают, каково это, когда убивают любимое издание (по очень разным причинам). Мы же все немного волонтеры: почти все могли бы зарабатывать прилично больше в других сферах. Могли бы слышать много "спасибо" вместо "с*ки продажные", – отмечает Катерина Коберник.

Она сравнивает "убийство" издания с потерей близкого человека. В то же время, по ее словам, люди значат намного больше и со временем у журналистов, которым не стыдно за свою работу, все будет нормально.

Главный редактор издания "Новое Время" Виталий Сыч отмечает, что неизвестно, останется ли Kyiv Post независимым после потенциального перезапуска.

"В последние месяцы владелец издания одесский застройщик Аднан Киван, выяснил, что у свободы слова и острой журналистики есть цена – конфронтация с властью. Не каждый бизнесмен готов ее платить", – отмечает Сыч.

Он отмечает, что лично для него Kyiv Post был своеобразной школой, где он учился у американских журналистов принципам и стандартам профессии, как структурировать текст и как подать информацию, чтобы она была интересной для аудитории. Виталий Сыч также обращает внимание, что именно это издание стало школой для журналистов и редакторов, которые ушли работать в Financial Times, Wall Street Journal, CNN, The New Yorker и т.д.

Kyiv Post и Аднан Киван

До 8 ноября Kyiv Post был самой старой англоязычной еженедельной газетой Украины, которая появилась в 1995 году по инициативе американца Джеда Сандена. Спустя 7 лет, в 2002 году, мир увидела интернет-версия издания.

В 2018 году новым владельцем газеты стал одесский застройщик родом из Сирии Аднан Киван. По словам сотрудников издания, тогда он уверял, что любой ценой будет сохранять независимость журналистов.

Еще в 2012 году Forbes опубликовал информацию о том, что состояние предпринимателя находится на уровне 95 млн долл. В 2016 году его строительную компанию Kadorr Group, которая занимается строительством домов в самых дорогих районах Одессы, СМИ оценивали в 1 млрд долл.

Служба безопасности Украине в 2017 году обвиняла одесского бизнесмена в финансировании боевиков на Донбассе, что сам Киван категорически отрицал.

