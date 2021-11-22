Дві області виходять із "червоної" зони карантину: подробиці

Зменшення кількості хворих у двох регіонах реєструють протягом 21 дня

Із урахуванням зниження кількості заражених коронавірусом в Україні ще до початку грудня з "червоної" карантинної зони можуть вийти Львівщина та Луганщина.

Про це під час брифінгу 22 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, кілька останніх тижнів статистика щодо Луганської та Львівської областей є задовільною. Тут зменшується і загальна кількість хворих, і рівень госпіталізацій.

Зазначимо, що станом на 22 листопада загальний відсоток захворюваності на Луганщині дорівнює 11,0% за норми 20%. На Львівщині цей показник трохи вищий, але все ще в потрібних межах — 15,2%.

До речі, обидва регіони планують перевести одразу в "жовту" зону.

Карантинне зонування на 22 листопада

Поки що в Україні залишається лише шість не-червоних регіонів. Харківська, Полтавська та Закарпатська області перебувають у "помаранчевій" зоні, а Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька — у "жовтій".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують змінити деякі епідеміологічні обмеження щодо регіонів у "жовтій" зоні карантину. Серед іншого, планується зобов’язати працівників та відвідувачів різних закладів отримати обидві дози вакцини від COVID-19.