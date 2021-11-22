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Тотальна вакцинація? МОЗ планує змінити правила для "жовтої" зони карантину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинація від коронавірусу Новина оновлена 22 листопада 2021, 11:26
Вакцинація від коронавірусу

За новими правилами громадянам доведеться повністю завершити курс вакцинації від COVID-19

В Україні зовсім скоро можуть змінити правила для "жовтої" зони адаптивного карантину. Зміни стосуватимуться вакцинації від коронавірусу.

Про це у понеділок, 22 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. 

За його словами, МОЗ наразі займається розробкою змін до правил "жовтої" карантинної зони. Новими правилами передбачатиметься, що у "жовтих" регіонах громадянам для роботи необхідно буде пройти повний курс вакцинації від COVID-19. Це правило стосуватиметься як працівників закладів, так і відвідувачів.

Додамо, що раніше у "жовтій" зоні обмеження були не надто суворими, а для відвідування закладів та роботи у них громадянам було достатньо навіть однієї дози COVID-вакцини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за вакцинацію від коронавірусу заохочуватимуть матеріально. Нововведення набуде чинності з 19 грудня, і отримати гроші можна буде за допомогою програми "Дія".

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Карантин #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
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