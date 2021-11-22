"Ганьба зрадникам та малоросам": активіста, який "зачепив" Зеленського, шукають правоохоронці

На одну із адрес блогера вже приїжджала поліція

Вигук "Ганьба!" на адресу президента Володимира Зеленського може обернутися для активіста Ярослава Бондаренка адміністративною відповідальністю. Інцидент стався 21 листопада під час ранкових урочистостей з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Про переслідування правоохоронцями пан Бондаренко повідомив на власній сторінці у Facebook.

"Ганьба державним зрадникам та малоросам!" — вигукнув активіст, коли після покладення квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні Зеленський поспішав до свого кортежу.

І хоча навіть охорона президента не відреагувала на інцидент, наслідки розпочалися пізніше.

Ярослав Бондаренко був активним учасником Революції Гідності, має проукраїнську патріотичну позицію. Він став одним із співорганізаторів вечірньої меморіальної ходи на честь загиблих євромайданівців.

Незважаючи на це, поліція розпочала пошуки чоловіка, хоча той і говорить, що вони мають всі його контакти. Місцезнаходження Ярослава Бондаренка намагалися встановити аж за двома адресами.

Активіст (зліва) разом із Петром Порошенком

Крім цього блогер отримує "пропозиції" видалити свій YouTube-канал, де розміщує відео проукраїнського спрямування. На цьому ж акаунті знаходиться і запис, де Зеленського було названо зрадником та малоросом.

"Нічого не боюся, бо немає чого, а до безладдя не готовий ніхто. Можливо, з Гео Леросом сидітимемо в сусідніх камерах… — написав Ярослав Бондаренко у соцмережі. — Але одне розумію: щоб таке чудити, треба зовсім не мати мізків".

Додамо, що, за словами чоловіка, востаннє до нього додому намагалися прорватися правоохоронці під час Майдану. І тоді це були члени групи "Беркут".

Також про переслідування з боку поліції чоловік розповів на власному YouTube-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке "вітання" Зеленському та його команді передали учасники вечірньої ходи в пам’ять про Героїв Небесної Сотні.