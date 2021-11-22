"Позор предателям и малороссам": активиста, который "зацепил" Зеленского, ищут правоохранители
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По одному из адресов блоггера уже приезжала полиция
Возглас "Ганьба!" в адрес президента Владимира Зеленского может обернуться для активиста Ярослава Бондаренко административной ответственностью. Инцидент произошел 21 ноября во время утренних торжеств по случаю Дня Достоинства и Свободы.
О преследовании правоохранителями господин Бондаренко сообщил на своей странице в Facebook.
"Позор государственным изменникам и малороссам!" — воскликнул активист, когда после возложения цветов к памятнику Героям Небесной Сотни Зеленский спешил к своему кортежу.
И хотя даже охрана президента не отреагировала на инцидент, последствия начались позже.
Ярослав Бондаренко был активным участником Революции Достоинства, имеет проукраинскую патриотическую позицию. Он стал одним из соорганизаторов вечернего мемориального шествия в честь погибших евромайдановцев.
Несмотря на это, полиция начала поиски мужчины, хотя тот и говорит, что у них есть все его контакты. Местонахождение Ярослава Бондаренко пытались установить по двум адресам.
Кроме этого блогер получает "предложения" удалить свой YouTube-канал, где размещает видео проукраинского толка. На этом же аккаунте находится и запись, где Зеленский был назван предателем и малороссом.
"Ничего не боюсь, потому что нечего, а к беспорядку не готов никто. Возможно, с Гео Леросом будем сидеть в соседних камерах... — написал Ярослав Бондаренко в соцсети. — Но одно понимаю: чтобы такое чудить, нужно совсем не иметь мозгов".
Добавим, что, по словам мужчины, в последний раз к нему домой пытались прорваться правоохранители во время Майдана. Тогда это были члены группы "Беркут".
Также о преследовании со стороны полиции мужчина рассказал на собственном YouTube канале.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое "приветствие" Зеленскому и его команде передали участники вечернего шествия в память о Героях Небесной Сотни.
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