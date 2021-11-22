Обмеження у роботі транспорту "червоної" зони частково скасують: подробиці

У тролейбуси та трамваї дозволять пускати більше вакцинованих людей

У громадський транспорт в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки у деяких випадках не пускають навіть тих громадян, які мають COVID-сертифікати вакцинації. Це пов’язано з обмеженням за кількістю місць, однак зовсім скоро це правило мають скасувати.

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Інтер", МОЗ отримало звернення від мерів міст, які просили владу послабити обмеження для громадського транспорту у "червоній" зоні.

Ляшко зазначив, що міські голови просили переглянути вимогу щодо обмеження за кількістю місць у транспорті — зараз дозволяється пускати громадян лише на сидячі місця. МОЗ вирішило піти на поступки на осінній і зимовий період, зважаючи на морози та скупчення людей на зупинках.

Однак, як і раніше, користуватися транспортом у "червоних" регіонах можуть лише повністю вакциновані громадяни за умови наявності COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або довідок про одужання від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 жовтня в Україні набули чинності нові обмеження на перевезення — при посадці в літаки, поїзди та автобуси міжрегіонального сполучення стали необхідними COVID-документи: результат тесту або сертифікат про вакцинацію.