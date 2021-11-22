В Україні хочуть нагородити розвідників, які готували операцію щодо "вагнерівців"

Петиція набрала майже 7 тисяч підписів лише за три дні.

В Україні продовжує гриміти скандал через провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Багато українців не змогли не наголосити на професіоналізмі, з яким розвідники підійшли до підготовки та реалізації операції, а тому прозвучала пропозиція нагородити їх високими державними нагородами.

З відповідною пропозицією звернулися представники ветеранської громадської організації "Республіка. Брати зі зброї" до президента України. Їхнє звернення оприлюднено на сайті електронних петицій.

"Підготовка спецоперації із затримання російських терористів із так званої ПВК "Вагнер" стала результатом блискучої роботи українських спецслужб, які довели вміння працювати на рівні досвідчених розвідок світу", — йдеться у повідомленні.

Члени організації заявляють, що пишаються роботою спецслужб, тому закликають нагородити всіх причетних до планування та підготовки спецоперації найвищими державними нагородами.

Зокрема до нагород пропонують представити колишнього голову ГУР МО Василя Бурбу та першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

На момент публікації цієї новини, петиція набрала майже 7 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних.

Інші петиції, опубліковані в той же час, зібрали в десятки разів менше голосів:

Читайте також: Категорія Україна Bellingcat опублікував розслідування про зрив операції із затримання "вагнерівців": головне Українські спецслужби придумали та організували справді багатоходову та складну спецоперацію, а зірвалася вона в тому числі через раптову затримку, яку "попросили" зробити в Офісі президента України

Як повідомлялося раніше, операція мала пройти 29 серпня 2020 року в Києві, куди "вагнеровці" мали потрапити з Мінська. Проте інформація про їхнє перебування у Білорусі потрапила до КДБ країни, після чого їх спочатку затримали, а потім депортували назад до Росії.

Згідно з заявами Бурби, спочатку операція мала пройти раніше, проте глава Офісу президента Андрій Єрмак дав йому вказівку відкласти її реалізацію на кілька днів, що зрештою і призвело до провалу.

У самому ж ВП кажуть, що звинувачувати це Єрмака не можна, оскільки той не міг відповідати за операції розвідників, та й саму операцію Банкова не скасовувала, а лише відклала.