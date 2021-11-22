Укр

В Украине хотят наградить разведчиков, готовивших операцию по "вагнеровцам"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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ЧВК "Вагнера" Новость обновлена 22 ноября 2021, 18:43
ЧВК "Вагнера"

Петиция набрала почти 7 тысяч подписей всего за три дня.

В Украине продолжает греметь скандал из-за провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Многие украинцы не смогли не отметить профессионализм, с которым разведчики подошли к подготовке и реализации операции, а потому прозвучало предложение наградить их высокими государственными наградами.

С соответствующим предложением обратились представители ветеранской общественной организации "Республика. Братья по оружию" к президенту Украины. Их обращение обнародовано на сайте электронных петиций.

"Подготовка спецоперации по задержанию российских террористов из так называемой ЧВК "Вагнер" стала результатом блестящей работы украинских спецслужб, доказавших умение работать на уровне опытных разведок мира", — говорится в сообщении.

Члены организации заявляют, что гордятся работой спецслужб, а потому призывают наградить всех причастных к планированию и подготовке спецоперации самыми высокими государственными наградами.

В частности к наградам предлагают представить бывшего главу ГУР МО Василия Бурбу и первого зама главы СБУ Руслана Баранецкого.

На момент публикации этой новости, петиция набрала почти 7 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Другие петиции, опубликованные в то же время, собрали в десятки раз меньше голосов:

Как сообщалось ранее, операция должна была пройти 29 августа 2020 года в Киеве, куда "вагнеровцы" должны были попасть из Минска. Однако информация об их пребывании в Беларуси попала к КГБ страны, после чего их сначала задержали, а затем депортировали обратно в Россию.

Согласно заявлениям Бурбы, изначально операция должна была пройти раньше, однако глава Офиса президента Андрей Ермак дал ему указание отложить ее реализацию на несколько дней, что в конечном итоге и привело к провалу.

В самом же ОП говорят, что винить в это Ермака нельзя, поскольку тот не мог отвечать за операции разведчиков, да и саму операцию Банковая не отменяла, а лишь отложила.

Теги:
#СБУ #Петиция #ГУР #ЧВК Вагнера
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