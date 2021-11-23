Повний локдаун? Експерт оцінив шанси тотального закриття України через коронавірус

Говорити про проходження поточної хвилі коронавірусу у нашій країні ще зарано

Коронавірус в Україні не зменшує обертів і говорити про проходження його хвилі ще дуже рано. У зв’язку з цим постає питання, чи чекати на погіршення епідемічної ситуації і яка ймовірність нового повного локдауну.

Як розповів в інтерв’ю "Новини.LIVE" керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, про повний локдаун в Україні поки не йдеться, хоча такий сценарій також можливий.

На думку експерта, поточна хвиля COVID-19 у нашій країні ще не закінчена і мова не йде про остаточну перемогу над нею. Ганиченко вважає, що уряд слідуватиме адаптивному карантину доти, доки коронавірус буде контрольованим, тобто не буде регіону, де 90% ліжок зайнято і не вистачає кисню.

Водночас у Київській школі економіки кажуть, що смертність від коронавірусу в Україні продовжуватиме зростати.

"За нашими підрахунками, навіть з урахуванням осінньої хвилі, кількість померлих в Україні до кінця року становитиме 92 тисячі осіб (зараз померло понад 81 тисяча осіб, – ред.)", — додав Ганиченко.

Раніше невтішний прогноз щодо летальних випадків від коронавірусу зробив лікар Тарас Жиравецький.

Також "Телеграф" повідомляв, у чому полягає найпоширеніша помилка пацієнтів із коронавірусом.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена у цьому матеріалі, є особистою думкою експерта і не є керівництвом до дії.

Радимо ознайомитись з рекомендаціями ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоров’я України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.