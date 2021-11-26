"Маю законне право": Зеленський висловився про політ на гелікоптері на відпочинок у Прикарпатті (відео)

Використання двох вертольотів ДСНС він пояснив протоколами.

Прес-марафон президента Володимира Зеленського та тридцяти журналістів добігає кінця. Одним з останніх питань стало святкування в резиденції в Гуті, яке стало приводом для програми-розслідування через використання президентом вертольотів Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Президент розповів, що справді вертоліт ДСНС з ним, головою Офісу Андрієм Єрмаком, та родиною Зеленського літав у "Синьогору". Два вертольоти використовувалися через протокол безпеки. Скористатися гелікоптером рятувальників знадобилося, оскільки президентська авіація у ремонті.

"Мені сказали я маю законне право", — зазначив президент. Він також повідомив, що повернувся для участі в офіційних заходах. Суботу він провів з сім’єю та Єрмаком.

Зазначимо, що журналіст Михайло Ткач, який поставив питання, є і автором розслідування, яке породило суспільну дискусію. Під час відповіді на запитання і президента та Ткача трапилася невелика словесна суперечка і в результаті Зеленський запросив Ткача на день народження 25 січня, щоб той не знімав потайки.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, чи звільнить Єрмака.