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"Имею законное право": Зеленский высказался о полете на вертолете на отдых в Прикарпатье (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Владимир Зеленский полетел отдохнуть с семьей. Новость обновлена 26 ноября 2021, 17:48
Владимир Зеленский полетел отдохнуть с семьей.

Использование двух вертолетов ГСЧС он объяснил протоколами.

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского и тридцати журналистов подходит к концу. Одним из самых последний вопросов стало празднование в резиденции в Гуте, которое стало поводом для расследовательской программы из-за использования президентом вертолетов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Президент рассказал, что действительно вертолет ГСЧС с ним, главой Офиса Андреем Ермаком, и семьей Зеленского летал в "Синегору". Два вертолета использовались из-за протокола безопасности. Воспользоваться вертолетом спасателей понадобилось, поскольку президентская авиация в ремонте.

"Мне сказали я имею законное право", отметил президент. Он также сообщил, что вернулся для участия в официальных мероприятиях. Субботу он провел семьей и Ермаком.

Отметим, что журналист Михаил Ткач, задавший вопрос, является и автором расследования, породившего общественную дискуссию. Во время ответа на вопрос и президента и Ткача случилась небольшая словесная перепалка и в результате Зеленский пригласил Ткача на день рождения 25 января, чтобы тот не снимал тайком.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, уволит ли Ермака.

Теги:
#Вертолет #Владимир Зеленский #Андрей Ермак
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