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Госпіталізованих побільшало: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 27 листопада

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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За 26 листопада в Україні 14,2 тисячі людей захворіли на коронавірус. Новина оновлена 27 листопада 2021, 08:21
За 26 листопада в Україні 14,2 тисячі людей захворіли на коронавірус.

568 людей померли від хвороби

На ранок суботи, 27 листопада, в Україні традиційно впала кількість нових випадків коронавірусу — через зменшення кількості тестів до вихідних завжди формально падає захворюваність. Але кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

Про це можна судити за щоденним зведенням МОЗ, повідомляє "Телеграф".

За останню добу в Україні зафіксували:

  • 14 200 нових випадків (15 936 було днем раніше);
  • 568 летальних випадків (608 учора);
  • 3 305 госпіталізованих пацієнтів (3 208 на ранок п’ятниці);
  • 22 946 одужалих (24 569 було 26 листопада).

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) та Вінницькій (823) областях.

У той же час найвища смертність зареєстрована у Дніпропетровській (87) області та Києві (45).

Зауважимо, що останні тижні захворюваність на коронавірус в Україні поступово йде на спад — якщо на піку хвилі було понад 27 тисяч нових випадків на добу, то цього тижня максимальний показник захворюваності був помічений у четвер (16 943 нових випадків).

Але, як повідомляв "Телеграф", у світі з’явився новий, ще більш небезпечний штам COVID-19, якому дали назву Омікрон, він може поширюватися ще швидше, ніж інші.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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