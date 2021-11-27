Такого в історії України ще не було: політпсихолог про прес-марафон Зеленського

Експерт каже, що у таких відносинах із ЗМІ не перебував ще жоден президент України.

У п’ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, на яку було запрошено журналістів із великих ЗМІ, відомих своєю критикою Офісу президента. Враховуючи це, не дивно, що зустріч пройшла в досить напруженій атмосфері, через що могло скластися враження, що глава держави прийшов битися.

Про це розповів політичний психолог Валентин Кім.

Експерт зазначив, що з жорстких критиків Зеленського не було запрошено хіба що представників каналу "Прямий".

"Отже, Зеленський вийшов на поєдинок, він вийшов битися", — сказав він.

Кім каже, що такого напруження емоцій під час пресконференції не було в історії України, адже жоден із президентів не був у подібних стосунках із представниками засобів масової інформації.

При цьому, за його словами, ці емоції помітні не лише у поведінці Зеленського, а й щодо журналістів.

Показовою є суперечка між президентом та головним редактором Цензор.нет Юрієм Бутусовим, який звинуватив Зеленського у брехні, коли той відповідав на запитання про "вагнерівців".

Нагадаємо, Кім також розповів "Телеграфу", про що свідчить така поведінка президента та журналістів і які висновки можна зробити з їхньої розмови.