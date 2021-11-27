Такого в истории Украины еще не было: политпсихолог о пресс-марафоне Зеленского

Эксперт говорит, что в таких отношениях со СМИ не находился еще ни один президент Украины.

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, на которую были приглашены журналисты из крупных СМИ, известных своей критикой Офиса президента. Учитывая это, не удивительно, что встреча прошла в довольно напряженной атмосфере, из-за чего могло сложиться впечатление, что глава государства пришел "драться".

Об этом "Телеграфу" рассказал политический психолог Валентин Ким.

Эксперт указал на то, что из жестких критиков Зеленского не были приглашены разве что представители канала "Прямой".

"Так что Зеленский вышел на поединок, он вышел драться", — сказал он.

Ким говорит, что подобного накала эмоций во время пресс-конференции не было в истории Украины, ведь ни один из президентов не был в подобных отношениях с представителями средств массовой информации.

При том, по его словам, эти эмоции заметны не только в поведении Зеленского, но и по журналистам.

Показательной является перепалка между президентом и главным редактором Цензор.нет Юрием Бутусовым, который обвинил Зеленского во лжи, когда тот отвечал на вопрос о "вагнеровцах".

Напомним, Ким также рассказал "Телеграфу", о чем свидетельствует такое поведение президента и журналистов и какие выводы можно сделать с их разговора.