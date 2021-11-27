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Намагається сховатися у Франції: з України зміг втекти один із катів в’язниці бойовиків "Ізоляція"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Євгена Бражнікова підозрюють у катуванні українців Новина оновлена 27 листопада 2021, 17:44
Євгена Бражнікова підозрюють у катуванні українців

На останнє судове засідання не з’явилися ні підозрюваний, ні його адвокат

Підозрюваний у проведенні жорстоких тортур українських військовослужбовців на території в’язниці "Ізоляція" у Донецьку Євген Бражников зумів покинути Україну. Тепер він має намір просити притулку у французького уряду.

Такі новини повідомляє медіа "Ґрати", яке спеціалізується на судових справах.

Інформація про виїзд Бражникова за кордон прозвучала під час чергового судового засідання. Цікаво, що підозрюваний у знущаннях над полоненими українцями на території ОРДЛО нібито був готовий брати участь у засіданнях через відеозв’язок.

Євген Бражников
Євген Бражников

Втім, згідно з рішенням судді Сергія Родіонова, такої можливості у ймовірного ката "ДНР" не буде.

Також йому збираються поміняти адвоката, адже нинішній захисник Віталій Гончаров навіть не прийшов до засідання. Повідомлення про відсутність свого клієнта він надав письмово, пославшись на хворобу.

Зазначимо, що судовий процес не може повноцінно розпочатися з травня 2021 року. У справі Євгена Бражникова проходить дев’ять постраждалих, які готові підтвердити, що саме він знущався з них у катівнях "Ізоляції". Катування застосовувалися для того, щоб люди визнали за собою злочини, яких вони не вчиняли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві вдалося затримати колишнього наглядача "Ізоляції". Головний кат бойовиків навіть дав докладні свідчення.

Теги:
#Франція #Суд #В'язниця #Донбас #Політичний притулок #Ізоляція #Тортури #ОРДЛО
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