Хто не співпрацював, того катували: головний кат "Ізоляції" зробив зізнання на відео

За словами затриманого, бойовики "ДНР" неодноразово готували теракти проти України

Арештований спецслужбами ексдиректор в’язниці бойовиків "ДНР" "Ізоляція" нарешті дав свідчення. Він зізнався і у тортурах українських військових, і у співпраці з російською ФСБ.

Фрагментом допиту одного із катів "Ізоляції" поділилися у прес-службі Служби безпеки України.

Зазначимо, що правоохоронці досі не відкрили справжнього імені затриманого бойовика. Однак за відомостями з різних джерел ним став Денис Куликовський, на окупованій території відоміший як "Палич".

Не в’язниця, а тортурна

Як затриманий зізнався СБУ, співробітником "Ізоляції" він був із 2014 по 2018 рік. Якийсь час йому вдалося навіть очолювати головну "тортурову" бойовиків "ДНР", допоки напідпитку не вбив одного зі своїх підлеглих. При цьому покараний він не був, лише "понижений на посаді".

"Моєю головною метою було витягти правдиві свідчення. Ув’язнені, які не йшли на співпрацю… до них застосовувалися тортури", — заявив арештант на допиті.

За його словами, окрім звичайного для окупантів побиття, вони не гидували й іншими методами. Серед іншого — ув’язнення в’язнів у одиночній камері без їжі, води та туалету: людям доводилося і жити, і справляти потребу в невеликому приміщенні. Також на допитах застосовували "тапік" — катування електрикою із допомогою спеціального польового телефону. Провід прив’язували до пальців чи геніталій ув’язненого, а потім проводили по них струм.

Без Росії не обійшлося

Розповів колишній головний кат "Ізоляції" і про те, що часто доводилося співпрацювати із російськими спецслужбами. Більше того, вони часто спостерігали за тим, що відбувається у в’язниці.

"Надалі при кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, "МДБ" [мається на увазі так зване "Міністерство державної безпеки "ДНР" — ред.], я і лікар, щоб якщо ув’язненому стало погано, то його відкачали", — розповів "Палич".

Також іноді доводилося стикатися затриманому і з представниками контррозвідки центрального апарату Москви.

За словами "Палича", на території "Ізоляції" було підготовлено щонайменше два теракти, результатом яких стала загибель співробітників СБУ. Для цього окупантами використовувалися спеціальні вибухові пристрої, встановлені під автомобілями.

Що загрожує кату?

Наразі в СБУ зазначають, що Денису Куликовському "світить" звинувачення за чотирма статтями. Серед іншого його звинувачують у торгівлі людьми, порушенні законів та звичаїв війни, а також створенні терористичної організації. До кінця слідства він залишиться за ґратами без можливості вийти під заставу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто впізнав у затриманому Денисі Куликовському одного із найжорстокіших наглядачів "Ізоляції".