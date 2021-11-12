Кто не сотрудничал, того пытали: главный палач "Изоляции" сделал признание на видео

По словам задержанного, боевики "ДНР" не раз готовили теракты против Украины

Задержанный спецслужбами экс-директор тюрьмы боевиков "ДНР" "Изоляция" наконец-то дал показания. Он признался и в пытках украинских военных, и в сотрудничестве с российской ФСБ.

Фрагментом допроса одного из палачей "Изоляции" поделились в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отметим, что правоохранители до сих пор не открыли настоящего имени задержанного боевика. Однако по сведениям из различных источников им стал Денис Куликовский, на оккупированной территории более известный как "Палыч".

Не тюрьма, а пыточная

Как задержанный признался СБУ, сотрудником "Изоляции" он был с 2014 по 2018 год. Какое-то время ему удалось даже возглавлять главную "пыточную" боевиков "ДНР", пока, будучи пьяным, не убил одного из своих подчиненных. При этом наказан он не был, лишь "понижен в должности".

"Моей главной целью было вытянуть правдивые показания. Заключенные, которые не шли на сотрудничество… к ним применялись пытки", — заявил арестант на допросе.

По его словам, кроме обычного для оккупантов избиения, они не брезговали и другими методами. Среди прочего — заключение узников в одиночной камере без еды, воды и туалета: людям приходилось и жить, и справлять нужду в небольшом помещении. Также на допросах применяли "тапик" — пытку электричеством с помощью специального полевого телефона. Провода привязывали к пальцам или к гениталиям заключенного, а после проводили по ним ток.

Без России не обошлось

Рассказал бывший главный палач "Изоляции" и о том, что часто приходилось сотрудничать с российскими спецслужбами. Более того — они часто наблюдали за происходящем в тюрьме.

"В дальнейшем при каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, "МГБ" [имеется в виду так называемое "Министерство государственной безопасности "ДНР" — ред.], я и доктор, чтобы если заключенному стало плохо, то его откачали", — рассказал "Палыч".

Также иногда приходилось сталкиваться задержанному и с представителями контрразведки центрального аппарата Москвы.

По словам "Палыча", на территории "Изоляции" было подготовлено минимум два теракта, результатом которых стала смерть сотрудников СБУ. Для этого оккупантами использовались специальные взрывные устройства, которые были установлены под автомобилями.

Что грозит палачу?

Сейчас в СБУ отмечают, что Денису Куликовскому светит обвинение по четырем статьям. Среди прочего его обвиняют в торговле людьми, нарушении законов и обычаев войны, а также создании террористической организации. До конца следствия он останется за решеткой без возможности выйти под залог.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто опознал в задержанном Денисе Куликовском одного из самых жестоких надзирателей "Изоляции".