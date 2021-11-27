Пытается скрыться во Франции: из Украины смог сбежать один из палачей тюрьмы боевиков "Изоляция"

На последнее судебное заседание не явились ни подозреваемый, ни его адвокат

Подозреваемый в проведении жестоких пыток украинских военнослужащих на территории тюрьмы "Изоляция" в Донецке Евгений Бражников сумел покинуть Украину. Теперь он собирается просить убежища у французского правительства.

Такие новости сообщает медиа "Ґрати", специализирующееся на судебных делах.

Информация о выезде Бражникова за границу прозвучала во время очередного судебного заседания. Интересно, что подозреваемый в издевательствах над пленными украинцами на территории ОРДЛО якобы был готов участвовать в заседаниях через видеосвязь.

Евгений Бражников

Впрочем, согласно решению судьи Сергея Родионова, такой возможности у вероятного палача "ДНР" не будет.

Также ему собираются поменять адвоката, ведь нынешний защитник Виталий Гончаров даже не пришел на заседание. Уведомление об отсутствии своего клиента он предоставил письменно, сославшись на свою болезнь.

Отметим, что судебный процесс никак не может полноценно начаться с мая 2021 года. По делу Евгения Бражникова проходит девять пострадавших, которые готовы подтвердить, что именно он издевался над ними в застенках "Изоляции". Пытки применялись для того, чтобы люди признали за собой преступления, которых они не совершали.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве удалось задержать бывшего смотрителя "Изоляции". Главный палач боевиков даже дал подробные показания.