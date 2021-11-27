Зеленський прийшов на прес-марафон битися, але журналісти прийняли бій — політпсихолог

Психолог розповів, що спілкування президента та журналістів виглядало як бійка.

У п’ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію за участю представників великих вітчизняних ЗМІ, які вже неодноразово виступали із критикою дій Офісу президента. Розмова між ними вийшла важкою, а проходила вона у напруженій атмосфері.

Як розповів "Телеграфу" політичний психолог Валентин Кім, під час пресконференції кілька разів було порушено протокольні настанови про те, як варто ставити запитання президенту.

Зокрема він зазначив, що журналісти часто перебивали Зеленського, хоча й президент теж це робив.

Кім зазначає, що глава держави в цій ситуації має вищий статус, а от журналісти нерідко не давали йому висловитися і періодично давали жорсткі коментарі.

"Обидві сторони прийняли виклик – і ми побачили психологічну бійку", — сказав психолог.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграфа": Зеленський вийшов не давати відповіді, а битися: політичний психолог Валентин Кім про пресмарафон президента України.