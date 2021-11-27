Укр

Зеленский пришел на пресс-марафон драться, но журналисты приняли бой — политпсихолог

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 27 ноября 2021, 19:42
Владимир Зеленский

Психолог рассказал, что общение президента и журналистов выглядело, как драка.

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию с участием представителей крупных отечественных СМИ, которые уже неоднократно выступали с критикой действий Офиса президента. Разговор между ними получился тяжелым, а проходил он в напряженной атмосфере.

Как рассказал "Телеграфу" политический психолог Валентин Ким, во время пресс-конференции несколько раз были нарушены протокольные установки о том, как стоит задавать вопросы президенту.

В частности он указал на то, что журналисты часто перебивали Зеленского, хотя и президент тоже это делал.

Ким отмечает, что глава государства в этой ситуации обладает более высоким статусом, а вот журналисты нередко не давали ему высказаться и периодически давали жесткие комментарии.

"Обе стороны приняли вызов – и мы увидели психологическую драку", — сказал психолог.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Зеленский вышел не давать ответы, а драться: политический психолог Валентин Ким о пресс-марафоне президента Украины.

Теги:
#СМИ #Владимир Зеленский #Валентин Ким
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Зеленский вышел не давать ответы, а драться: политический психолог Валентин Ким о пресс-марафоне президента Украины
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