Пробралися через кордон і чекали на "кур'єрів": у Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців

Українці допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Неподалік села Високий міст затримали трьох громадян України, які допомагали іноземцям перетнути кордон.

Таку інформацію в суботу, 27 листопада, оприлюднила прес-служба Підляської поліції на своїй сторінці у "Твітері".

Зазначається також, що нелегалів, які намагалися незаконно потрапити до країни, виявили пізно ввечері, 26 листопада.

"Учора співробітниками поліції було затримано трьох осіб, які обгрунтовано підозрюються у пособництві, а також підбурюванні до порушення чинного законодавства та незаконному перетині кордону. Громадяни, яких помітили та затримали поблизу Високого мосту, є громадянами України, які проживають у Польщі. Загалом на території лісосмуги вивили 10 осіб, які незаконно потрапили до країни та очікували на "курʼєрів".", — зазначається в тексті повідомлення.

Нагадаємо також, як на Київщині в районі зони відчуження Чорнобильської АЕС, де проходять 34 із понад тисячі кілометрів загального кордону з Білоруссю, розгорнули тактичні навчання. Військові відпрацьовували не лише можливі кризові ситуації, а й налагоджували комунікацію між відомствами.

Також Телеграф писав про спроби прориву біженцями білоруського кордону та показав "дорослі" фото з місця події.