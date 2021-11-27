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Пробралися через кордон і чекали на "кур'єрів": у Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Польська поліція біля кордону Новина оновлена 27 листопада 2021, 22:59
Польська поліція біля кордону

Українці допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Неподалік села Високий міст затримали трьох громадян України, які допомагали іноземцям перетнути кордон.

Таку інформацію в суботу, 27 листопада, оприлюднила прес-служба Підляської поліції на своїй сторінці у "Твітері".

Зазначається також, що нелегалів, які намагалися незаконно потрапити до країни, виявили пізно ввечері, 26 листопада.

"Учора співробітниками поліції було затримано трьох осіб, які обгрунтовано підозрюються у пособництві, а також підбурюванні до порушення чинного законодавства та незаконному перетині кордону. Громадяни, яких помітили та затримали поблизу Високого мосту, є громадянами України, які проживають у Польщі. Загалом на території лісосмуги вивили 10 осіб, які незаконно потрапили до країни та очікували на "курʼєрів".", — зазначається в тексті повідомлення.

Нагадаємо також, як на Київщині в районі зони відчуження Чорнобильської АЕС, де проходять 34 із понад тисячі кілометрів загального кордону з Білоруссю, розгорнули тактичні навчання. Військові відпрацьовували не лише можливі кризові ситуації, а й налагоджували комунікацію між відомствами.

Також Телеграф писав про спроби прориву біженцями білоруського кордону та показав "дорослі" фото з місця події.

Теги:
#Польща #Закон #Кордон #мігрант
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