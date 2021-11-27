Пробрались через границу и ждали "курьеров": в Польше за помощь мигрантам задержали троих украинцев
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Украинцы помогали мигрантам незаконно пересечь границу
Недалеко от села Высокий мост задержали трех граждан Украины, которые помогали иностранцам пересечь границу.
Такую информацию в субботу, 27 ноября, обнародовала пресс-служба Подлясской полиции на своей странице в "Твиттере".
Отмечается также, что нелегалов, пытавшихся незаконно попасть в страну, обнаружили поздно вечером, 26 ноября.
"Вчера сотрудниками полиции были задержаны три человека, обоснованно подозреваемые в пособничестве, а также подстрекательство к нарушению действующего законодательства и незаконному пересечению границы. Граждане, которые были задержаны вблизи Высокого моста, являются гражданами Украины, проживающими в Польше. В целом на территории лесополосы вывили 10 человек, незаконно попавших в страну и ожидающих "курьеров". — отмечается в тексте сообщения.
Напомним также, как в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, где проходят 34 из более тысячи километров общей границы с Беларусью, развернули тактические учения. Военные отрабатывали не только возможные кризисные ситуации, но и налаживали коммуникацию между ведомствами.
Также Телеграф писал о попытках прорыва беженцами белорусской границы и показал "взрослые" фото с места происшествия.
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