Стерненко достукався до Зеленського із пропозицією заборонити в’їзд росіянам та отримав відповідь

Зеленський передав петицію до Кабміну, РНБО та СБУ.

Петиція активіста Сергія Стерненка про запровадження візового режиму з Росією отримала необхідну кількість підписів та потрапила на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на сайті електронних петицій.

У відповіді на звернення Зеленський нагадав, що в Україні з 2014 року діє низка заходів, які посилюють контроль за перетином державного кордону громадянами РФ.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що з 2015 року було скасовано можливість для росіян безперешкодно в’їжджати в Україну, маючи при собі лише внутрішній паспорт чи свідоцтво про народження. Таким чином тепер звідти можна потрапити лише за закордонними, дипломатичними чи службовими паспортами.

Крім того, він повідомив, що підрозділи ДПСУ проводять ретельну перевірку осіб, які в’їжджають в Україну та "завертають" осіб, які можуть бути причетними до провокаційних чи протизаконних дій.

Він додав, що запровадження додаткових обмежень "вимагає ретельного вивчення та аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку", особливо виходячи з міркувань безпечних та соціальних наслідків.

Зеленський також додав, що відповідне звернення було направлено на розгляд Кабміну, РНБО та СБУ.

Як повідомлялося раніше, нещодавно шоумен Ігор Кондратюк звертався до президента із петицією про заборону гастролей російських виконавців в Україні. Тоді вона теж потрапила на розгляд Зеленського і теж отримала схожу відповідь.