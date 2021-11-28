Стерненко достучался до Зеленского с предложением запретить въезд россиянам и получил ответ

Зеленский передал петицию в Кабмин, СНБО и СБУ.

Петиция активиста Сергея Стерненко о введении визового режима с Россией получила необходимое количество подписей и попала на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается на сайте электронных петиций.

В ответе на обращение, Зеленский напомнил, что в Украине с 2014 года действует ряд мер, которые усиливают контроль за пересечением государственной границы гражданами РФ.

В частности, в сообщении говорится, что с 2015 года была упразднена возможность для россиян беспрепятственно въезжать в Украину имея при себе лишь внутренний паспорт или свидетельство о рождении. Таким образом теперь оттуда можно попасть лишь по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам.

Кроме того, он сообщил, что подразделения ГПСУ проводят тщательную проверку лиц, въезжающих в Украину и "заворачивают" лиц, которые могут быть причастными к провокационным или противозаконным действиям.

Он добавил, что введение дополнительных ограничений "требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития" особенно исходя из соображений безопасностных и социальных последствий.

Зеленский также добавил, что соответствующее обращение было направлено на рассмотрение Кабмину, СНБО и СБУ.

Как сообщалось ранее, недавно шоумен Игорь Кондратюк обращался к президенту с петицией о запрете гастролей российских исполнителей в Украине. Тогда она тоже попала на рассмотрение Зеленского и тоже получила похожий ответ.