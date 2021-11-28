"Не буде кривавого сафарі": Кулеба пояснив застосування "Байрактару" на Донбасі та дорікнув Німеччині

Міністр також нагадав про регулярні випадки застосування безпілотників окупантами.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дорікнув Німеччині з питання про постачання зброї Україні та пояснив, чому військовослужбовці ЗСУ застосували БПЛА "Байрактар" для знищення артилерійської установки окупантів.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT.

Міністр розповів, що Німеччина не вагалася у питанні про постачання Україні озброєння, а одразу відповіла відмовою.

Це він пов’язує з тим, що "окремі країни" приймають російський наратив про те, що Україні не можна давати зброю, оскільки це може призвести до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

"Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали і ми не маємо наміру розв'язувати проблему Донбасу військовим шляхом", — зазначив він.

Коментуючи ситуацію із застосуванням "Байрактара", Кулеба зазначив, що російська сторона застосувала для обстрілу позицій ЗСУ заборонені Мінськими угодами важкі гармати, що призвело до руйнування інфраструктури, загибелі військовослужбовця та поранення ще одного.

Також він не погодився з логікою положення про те, що тільки ОБСЄ може використовувати дрони на Донбасі, ще раз наголосивши, що "Байрактар" був піднятий у повітря лише тому, що окупанти використали важку артилерію, заборонену "Мінськом". Він додав, що безпілотник не перетинав лінію розмежування, а також нагадав, що коли росіяни використовують дрони на Донбасі, то це ніхто не засуджує.

"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати та знищувати все, що хочуть, щоб потім усі починали кричати, коли ми це примусово припиняємо", — сказав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, глава компанії "Baykar", яка виробляє БПЛА "Bayraktar", заявляв, що ударні безпілотники можуть почати виробляти та обслуговувати в Україні.