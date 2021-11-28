"Не будет кровавого сафари": Кулеба объяснил применение "Байрактара" на Донбассе и упрекнул Германию

Министр также напомнил о регулярных случаях применения беспилотников оккупантами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Германию по вопросу о поставках оружия Украине и объяснил, почему военнослужащие ВСУ применили БПЛА "Байрактар" для уничтожения артиллерийской установки оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию ZEIT.

Министр рассказал, что Германия не колебалась в вопросе о поставках Украине вооружения, а сразу ответила отказом.

Это он связывает с тем, что "отдельные страны" принимают российский нарратив о том, что Украине нельзя давать оружие, поскольку это может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

"Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и мы не намерены решать проблему Донбасса военным путем", — отметил он.

Комментируя ситуацию с применением "Байрактара", Кулеба указал, что российская сторона задействовала для обстрела позиций ВСУ запрещенные Минскими соглашениями тяжелые орудия, что привело к разрушению инфраструктуры, гибели военнослужащего и ранению еще одного.

Также он не согласился с логикой положения о том, что только ОБСЕ может использовать дроны на Донбассе, еще раз подчеркнув, что "Байрактар" был поднят в воздух только потому, что оккупанты задействовали тяжелую артиллерию, запрещенную "Минском". Он добавил, что беспилотник не пересекал линию разграничения, а также напомнил, что когда россияне используют дроны на Донбассе, то это никто не осуждает.

"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали вопить, когда мы это принудительно прекращаем", — сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, глава компании "Baykar", которая производит БПЛА "Bayraktar", заявлял, что ударные беспилотники могут начать производить и обслуживать в Украине.