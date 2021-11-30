Найбільше хворих в Одесі, Херсоні та Чернівцях: свіже зведення COVID-19 на 30 листопада

Найменше нових випадків зафіксували у Херсонській та Житомирській областях

Станом на ранок вівторка, 30 листопада, в Україні зафіксували 10 554 нових випадків коронавірусу. Після кількаденного падіння кількість хворих знову почала рости.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Судячи з нових показників, за добу суттєво зросла кількість летальних випадків від коронавірусу. Серед позитивних показників — спостерігається суттєве зростання кількості одужань.

За добу в Україні зафіксували:

10 554 нових випадків (5804 було днем раніше);

561 летальний випадок (297 учора);

1 749 госпіталізованих пацієнтів (2 082 було на ранок понеділка);

25 318 одужалих (днем раніше було 10 477).

Антилідером захворюваності серед регіонів став Київ — там зафіксували 1646 нових випадків COVID-19. Також високий приріст хворих за добу спостерігається у Полтавській (875), Донецькій (706), Черкаській (645) та Запорізькій (592) областях.

При цьому найменше випадків було на Херсонщині (72) та Житомирщині (77).

Варто зазначити, що при цьому найбільша кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення спостерігається в Одеській (1848,7), Херсонській (1605,9) та Чернівецькій (1445,1) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фоні появи коронавірусу штаму "Омікрон" ситуація з коронавірусом у світі може стати ще більш напруженою. При цьому в Україні випадків нового штаму ще не було, однак влада ухвалила рішення про введення самоізоляції для громадян, які повертаються з країн Африки.