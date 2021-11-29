Коронавірус в Україні здивував несподіваною статистикою: дані 29 листопада
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Показники захворюваності COVID-19 за добу суттєво знизилися
В Україні ранок понеділка, 29 листопада, здивував статистикою захворюваності на коронавірус — зафіксували 5804 нових випадки. Це майже на дві тисячі менше даних передньої доби, а якщо порівнювати з суботою, то захворюваність впала на третину.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Судячи з показників, зменшилася добова кількість летальних випадків, на спад пішла також кількість госпіталізацій, але рівень одужань від COVID-19 при цьому збільшився.
Так, за добу в Україні зафіксували:
- 5804 нових випадків (7483 було днем раніше);
- 297 летальних випадків (400 учора);
- 2 082 госпіталізованих пацієнтів (3 456 було на ранок неділі);
- 10 477 одужалих (днем раніше було 10 270).
Крім того, коронавірус діагностували у 530 дітей та 72 медпрацівників.
У регіональному розрізі найбільше нових випадків COVID-19 було у Дніпропетровській (473), Донецькій (457) областях та місті Києві (431). Найменше хворих було на Луганщині — 25 осіб за добу.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, світом почав поширюватися новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон". Лікарі вважають, що він може призвести до жорстких обмежень та можливих локдаунів.
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