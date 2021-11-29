Коронавірус в Україні здивував несподіваною статистикою: дані 29 листопада

Показники захворюваності COVID-19 за добу суттєво знизилися

В Україні ранок понеділка, 29 листопада, здивував статистикою захворюваності на коронавірус — зафіксували 5804 нових випадки. Це майже на дві тисячі менше даних передньої доби, а якщо порівнювати з суботою, то захворюваність впала на третину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Судячи з показників, зменшилася добова кількість летальних випадків, на спад пішла також кількість госпіталізацій, але рівень одужань від COVID-19 при цьому збільшився.

Так, за добу в Україні зафіксували:

5804 нових випадків (7483 було днем раніше);

нових випадків (7483 було днем раніше); 297 летальних випадків (400 учора);

2 082 госпіталізованих пацієнтів (3 456 було на ранок неділі);

10 477 одужалих (днем раніше було 10 270).

Крім того, коронавірус діагностували у 530 дітей та 72 медпрацівників.

У регіональному розрізі найбільше нових випадків COVID-19 було у Дніпропетровській (473), Донецькій (457) областях та місті Києві (431). Найменше хворих було на Луганщині — 25 осіб за добу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, світом почав поширюватися новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон". Лікарі вважають, що він може призвести до жорстких обмежень та можливих локдаунів.