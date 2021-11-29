Укр

Коронавирус в Украине удивил неожиданной статистикой: данные 29 ноября

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 29 ноября 2021, 08:36
Коронавирус в Украине

Показатели заболеваемости COVID-19 за сутки существенно снизились

В Украине утро понедельника, 29 ноября, удивило статистикой заболеваемости коронавирусом — зафиксировали 5804 новых случая. Это почти на две тысячи меньше данных предыдущих суток, а если сравнивать с субботой, то заболеваемость упала на треть.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Судя по показателям, уменьшилось суточное количество летальных исходов, на убыль пошло также количество госпитализаций, но уровень выздоровлений от COVID-19 при этом увеличился.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 5804новых случаев (7483 было днем раньше);
  • 297 летальных исходов (400 вчера);
  • 2082 госпитализированных пациентов (3456 было на утро воскресенья);
  • 10477 выздоровевших (днем ранее было 10270).

Кроме того, коронавирус диагностировали у 530 детей и 72 медработника.

В региональном разрезе больше всего новых случаев COVID-19 было в Днепропетровской (473), Донецкой (457) областях и городе Киеве (431). Меньше всего больных было в Луганской области — 25 человек за сутки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по миру начал распространяться новый штамм коронавируса под названием "Омикрон". Врачи считают, что он может привести к жестким ограничениям и возможным локдаунам.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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