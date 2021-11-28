Госпитализаций стало больше, а выздоровлений – меньше: коронавирус в Украине 28 ноября
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Больше всего новых больных обнаружили на Днепропетровщине
По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За сутки в Украине зафиксировали:
- 7483 новых случаев (14 200 было днем раньше);
- 400 летальных исходов (568 вчера);
- 3456 госпитализированных пациентов (3305 было на утро субботы);
- 10 270 выздоровевших (днем ранее было 22 946).
Кроме того, коронавирус диагностировали у 774 детей и 105 медработников.
За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 было Днепропетровской области (698), Киеве (549), а также Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Стоит отметить, что в последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Украине пошла на убыль — если еще неделю назад было более 27 тысяч новых случаев в сутки, то на этой неделе максимум заболеваемости был в четверг (16 943 новых случаев).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 422 023 человека;
- поправилось – 2 910 237 человек;
- летальных исходов – 85 117;
Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с коронавирусной пандемией в 2022 году может стать еще более напряженной для всего мира из-за появления "омикрон"-варианта COVID-19.
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