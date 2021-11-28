Укр

Госпитализаций стало больше, а выздоровлений – меньше: коронавирус в Украине 28 ноября

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 28 ноября 2021, 08:46
Коронавирус в Украине

Больше всего новых больных обнаружили на Днепропетровщине

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки в Украине зафиксировали:

  • 7483 новых случаев (14 200 было днем раньше);
  • 400 летальных исходов (568 вчера);
  • 3456 госпитализированных пациентов (3305 было на утро субботы);
  • 10 270 выздоровевших (днем ранее было 22 946).

Кроме того, коронавирус диагностировали у 774 детей и 105 медработников.

За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 было Днепропетровской области (698), Киеве (549), а также Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

Стоит отметить, что в последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Украине пошла на убыль — если еще неделю назад было более 27 тысяч новых случаев в сутки, то на этой неделе максимум заболеваемости был в четверг (16 943 новых случаев).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 422 023 человека;
  • поправилось – 2 910 237 человек;
  • летальных исходов – 85 117;

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с коронавирусной пандемией в 2022 году может стать еще более напряженной для всего мира из-за появления "омикрон"-варианта COVID-19.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус в Украине
Украина
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