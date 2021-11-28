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Госпіталізацій стало більше, а одужань - менше: коронавірус в Україні 28 листопада

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 28 листопада 2021, 08:46
Коронавірус в Україні

Найбільше нових хворих виявили на Дніпропетровщині

Станом на ранок неділі, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 нові випадки коронавірусу, що майже вдвічі менше попередніх показників. Однак, на вихідних приріст хворих COVID-19 завжди падає через зменшення кількості тестів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За добу в Україні зафіксували:

  • 7483 нових випадків (14 200 було днем раніше);
  • 400 летальних випадків (568 учора);
  • 3 456 госпіталізованих пацієнтів (3 305 було на ранок суботи);
  • 10 270 одужалих (днем раніше було 22 946).

Крім того, коронавірус діагностували у 774 дітей та 105 медпрацівників.

За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 було Дніпропетровській області (698), Києві (549), а також Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.  

Варто зазначити, що останній кілька тижнів ситуація з коронавірусом в Україні пішла на спад — якщо ще тиждень тому було понад 27 тисяч нових випадків на добу, то цього тижня максимум захворюваності був у четвер (16 943 нових випадків).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 422 023 особи;
  • одужало – 2 910 237 осіб;
  • летальних випадків – 85 117;

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація з коронавірусною пандемією в 2022 році може стати ще більш напруженою для всього світу через появу "омікрон"-варіанту COVID-19.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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