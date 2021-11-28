Госпіталізацій стало більше, а одужань - менше: коронавірус в Україні 28 листопада

Найбільше нових хворих виявили на Дніпропетровщині

Станом на ранок неділі, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 нові випадки коронавірусу, що майже вдвічі менше попередніх показників. Однак, на вихідних приріст хворих COVID-19 завжди падає через зменшення кількості тестів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За добу в Україні зафіксували:

7483 нових випадків (14 200 було днем раніше);

400 летальних випадків (568 учора);

3 456 госпіталізованих пацієнтів (3 305 було на ранок суботи);

10 270 одужалих (днем раніше було 22 946).

Крім того, коронавірус діагностували у 774 дітей та 105 медпрацівників.

За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 було Дніпропетровській області (698), Києві (549), а також Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

Варто зазначити, що останній кілька тижнів ситуація з коронавірусом в Україні пішла на спад — якщо ще тиждень тому було понад 27 тисяч нових випадків на добу, то цього тижня максимум захворюваності був у четвер (16 943 нових випадків).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 422 023 особи;

одужало – 2 910 237 осіб;

летальних випадків – 85 117;

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація з коронавірусною пандемією в 2022 році може стати ще більш напруженою для всього світу через появу "омікрон"-варіанту COVID-19.