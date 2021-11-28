Госпіталізацій стало більше, а одужань - менше: коронавірус в Україні 28 листопада
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Найбільше нових хворих виявили на Дніпропетровщині
Станом на ранок неділі, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 нові випадки коронавірусу, що майже вдвічі менше попередніх показників. Однак, на вихідних приріст хворих COVID-19 завжди падає через зменшення кількості тестів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За добу в Україні зафіксували:
- 7483 нових випадків (14 200 було днем раніше);
- 400 летальних випадків (568 учора);
- 3 456 госпіталізованих пацієнтів (3 305 було на ранок суботи);
- 10 270 одужалих (днем раніше було 22 946).
Крім того, коронавірус діагностували у 774 дітей та 105 медпрацівників.
За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 було Дніпропетровській області (698), Києві (549), а також Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.
Варто зазначити, що останній кілька тижнів ситуація з коронавірусом в Україні пішла на спад — якщо ще тиждень тому було понад 27 тисяч нових випадків на добу, то цього тижня максимум захворюваності був у четвер (16 943 нових випадків).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 422 023 особи;
- одужало – 2 910 237 осіб;
- летальних випадків – 85 117;
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація з коронавірусною пандемією в 2022 році може стати ще більш напруженою для всього світу через появу "омікрон"-варіанту COVID-19.
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