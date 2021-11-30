Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября

Наименьшее количество новых случаев зафиксировали в Херсонской и Житомирской областях

По состоянию на утро вторника, 30 ноября, в Украине было зафиксировано 10 554 новых случаев коронавируса. После несколькодневного падения количество больных снова начало расти.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Судя по новым показателям, за сутки существенно возросло количество летальных исходов от коронавируса. Среди положительных показателей наблюдается существенный рост количества выздоровлений.

За сутки в Украине зафиксировали:

10 554 новых случаев (5804 было днем раньше);

561 летальный случай (297 вчера);

1 749 госпитализированных пациентов (2082 было на утро понедельника);

25 318 выздоровевших (днем ранее было 10477).

Антилидером заболеваемости среди регионов стал Киев – там зафиксировали 1646 новых случаев COVID-19. Также высокий прирост больных за сутки наблюдается в Полтавской (875), Донецкой (706), Черкасской (645) и Запорожской (592) областях.

При этом меньше всего случаев было на Херсонщине (72) и Житомирщине (77).

Следует отметить, что при этом наибольшее количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения наблюдается в Одесской (1848,7), Херсонской (1605,9) и Черновицкой (1445,1) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне появления коронавируса штамма "Омикрон" ситуация с коронавирусом в мире может стать еще более напряженной. При этом в Украине случаев нового штамма еще не было, однако власти приняли решение о введении самоизоляции для возвращающихся из стран Африки граждан.