Укр

Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
555
Коронавирус в Украине Новость обновлена 30 ноября 2021, 08:29
Коронавирус в Украине

Наименьшее количество новых случаев зафиксировали в Херсонской и Житомирской областях

По состоянию на утро вторника, 30 ноября, в Украине было зафиксировано 10 554 новых случаев коронавируса. После несколькодневного падения количество больных снова начало расти.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Судя по новым показателям, за сутки существенно возросло количество летальных исходов от коронавируса. Среди положительных показателей наблюдается существенный рост количества выздоровлений.

За сутки в Украине зафиксировали:

  • 10 554 новых случаев (5804 было днем раньше);
  • 561 летальный случай (297 вчера);
  • 1 749 госпитализированных пациентов (2082 было на утро понедельника);
  • 25 318 выздоровевших (днем ранее было 10477).

Антилидером заболеваемости среди регионов стал Киев – там зафиксировали 1646 новых случаев COVID-19. Также высокий прирост больных за сутки наблюдается в Полтавской (875), Донецкой (706), Черкасской (645) и Запорожской (592) областях.

При этом меньше всего случаев было на Херсонщине (72) и Житомирщине (77).

Следует отметить, что при этом наибольшее количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения наблюдается в Одесской (1848,7), Херсонской (1605,9) и Черновицкой (1445,1) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне появления коронавируса штамма "Омикрон" ситуация с коронавирусом в мире может стать еще более напряженной. При этом в Украине случаев нового штамма еще не было, однако власти приняли решение о введении самоизоляции для возвращающихся из стран Африки граждан.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус в Украине
Украина
Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября
Дата публикации
Категория
Алексей Кулеба занимает должность первого замглавы КГГА.
Обыски в КГГА не коснулись одного из департаментов: его глава связан с Ермаком (расследование)
Дата публикации
Категория
Лионель Месси
Ограбление по-французски: почему Левандовски был лучше всех два года подряд, а "Золотой мяч" отдали Месси
Дата публикации
Категория
Синоптик предупредил украинцев, что сильного снега в декабре ждать не стоит
Зима задерживается? Прогноз погоды на декабрь в Украине
Дата публикации
Категория
Коронавирус
"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса