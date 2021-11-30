Нові правила карантину: як житимуть регіони в "жовтій зоні" за коронавірусом
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Зміни щодо постанови №1236 внесли ще тиждень тому, вони почнуть працювати з найближчого понеділка.
Карантинні правила у "жовтій зоні" будуть посилені з 6 грудня. Крім посилення заходів щодо епідбезпеки у цій карантинній зоні, також змінюють правила і в "зеленій".
Про це повідомляє МОЗ.
Що змінюється:
- не працюватимуть навчальні заклади зі співробітниками, у яких немає хоча б однієї дози щеплення від коронавірусу.
- заборонено проводити масові заходи (виключення – атестація отримувачів освіти)
- не дозволяється працювати кіно, театрам, ресторанам (на виніс або доставка), спортзалам та басейнам
- розміщувати людей зможуть лише готелі, санаторії та соціальні заклади
- заборонено їздити між областями та країнами.
Заборони не застосовуються якщо у всіх учасників (співробітників, одержувачів та надавачів послуги) є такі документи:
- COVID-сертифікат про першу вакцинацію або довідка 063-О у паперовому вигляді (термін дії – 30 днів, раніше він був 120 днів)
- український сертифікат про вакцинацію від коронавірусу (діє рік)
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє рік)
- сертифікат про вакцинацію іншої держави із щепленням вакциною, схваленою ВООЗ (діє рік)
- негативний результат тестування на коронавірус (ПЛР або тест на антиген) — термін дії 72 години
- сертифікат, що підтверджує одужання від "корони" (діє 105 днів, рахуючи з дня постановки діагнозу).
Також і в "зеленій" і в "жовтій" зонах заборонили перевозити пасажирів усередині області та містами більше, ніж кількість сидячих місць та половини місць для стояння.
Зазначимо, що ковід-документи не діють у разі самоізоляції чи обсервації, знаходження на вулиці без документів, що засвідчують особу, і для закладів освіти при більш ніж половині учнів та персоналу на карантині.
Що ще нового?
- Для тих, хто приїжджає з РФ, обов’язкова самоізоляція на 2 тижні, якщо на території Росії перебування тривало сім і більше днів. Самоізоляцію не скасовує негативний тест на коронавірус
- Педагоги та персонал навчальних закладів, яким не можна проводити щеплення від коронавірусу, повинні надати сертифікат про одужання або медичне свідоцтво
- Перевірятимуть дійсність ковід-сертифіката за допомогою сканування QR-коду.
Нагадаємо, згідно з даними МОЗ в Україні чотири області належать до "жовтої зони". Це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за останню добу зросла смертність від коронавірусу. Також повідомляється про нову мутацію вірусу, через яку у світі знову заговорили про локдаун — закрито вже частину держав. Його назвали Омікрон і знайшли в Африці.
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