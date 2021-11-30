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Нові правила карантину: як житимуть регіони в "жовтій зоні" за коронавірусом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коронавірус в Україні — змінюються карантинні норми Новина оновлена 30 листопада 2021, 11:24
Коронавірус в Україні — змінюються карантинні норми

Зміни щодо постанови №1236 внесли ще тиждень тому, вони почнуть працювати з найближчого понеділка.

Карантинні правила у "жовтій зоні" будуть посилені з 6 грудня. Крім посилення заходів щодо епідбезпеки у цій карантинній зоні, також змінюють правила і в "зеленій".

Про це повідомляє МОЗ.

Що змінюється:

  • не працюватимуть навчальні заклади зі співробітниками, у яких немає хоча б однієї дози щеплення від коронавірусу.
  • заборонено проводити масові заходи (виключення – атестація отримувачів освіти)
  • не дозволяється працювати кіно, театрам, ресторанам (на виніс або доставка), спортзалам та басейнам
  • розміщувати людей зможуть лише готелі, санаторії та соціальні заклади
  • заборонено їздити між областями та країнами.

Заборони не застосовуються якщо у всіх учасників (співробітників, одержувачів та надавачів послуги) є такі документи:

  • COVID-сертифікат про першу вакцинацію або довідка 063-О у паперовому вигляді (термін дії – 30 днів, раніше він був 120 днів)
  • український сертифікат про вакцинацію від коронавірусу (діє рік)
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє рік)
  • сертифікат про вакцинацію іншої держави із щепленням вакциною, схваленою ВООЗ (діє рік)
  • негативний результат тестування на коронавірус (ПЛР або тест на антиген) — термін дії 72 години
  • сертифікат, що підтверджує одужання від "корони" (діє 105 днів, рахуючи з дня постановки діагнозу).

Також і в "зеленій" і в "жовтій" зонах заборонили перевозити пасажирів усередині області та містами більше, ніж кількість сидячих місць та половини місць для стояння.

Зазначимо, що ковід-документи не діють у разі самоізоляції чи обсервації, знаходження на вулиці без документів, що засвідчують особу, і для закладів освіти при більш ніж половині учнів та персоналу на карантині.

Що ще нового?

  • Для тих, хто приїжджає з РФ, обов’язкова самоізоляція на 2 тижні, якщо на території Росії перебування тривало сім і більше днів. Самоізоляцію не скасовує негативний тест на коронавірус
  • Педагоги та персонал навчальних закладів, яким не можна проводити щеплення від коронавірусу, повинні надати сертифікат про одужання або медичне свідоцтво
  • Перевірятимуть дійсність ковід-сертифіката за допомогою сканування QR-коду.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ в Україні чотири області належать до "жовтої зони". Це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька.

Зонування по коронавірусу в Україні
Зонування по коронавірусу в Україні

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за останню добу зросла смертність від коронавірусу. Також повідомляється про нову мутацію вірусу, через яку у світі знову заговорили про локдаун — закрито вже частину держав. Його назвали Омікрон і знайшли в Африці.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
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