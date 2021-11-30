Нові правила карантину: як житимуть регіони в "жовтій зоні" за коронавірусом

Зміни щодо постанови №1236 внесли ще тиждень тому, вони почнуть працювати з найближчого понеділка.

Карантинні правила у "жовтій зоні" будуть посилені з 6 грудня. Крім посилення заходів щодо епідбезпеки у цій карантинній зоні, також змінюють правила і в "зеленій".

Про це повідомляє МОЗ.

Що змінюється:

не працюватимуть навчальні заклади зі співробітниками, у яких немає хоча б однієї дози щеплення від коронавірусу.

заборонено проводити масові заходи (виключення – атестація отримувачів освіти)

не дозволяється працювати кіно, театрам, ресторанам (на виніс або доставка), спортзалам та басейнам

розміщувати людей зможуть лише готелі, санаторії та соціальні заклади

заборонено їздити між областями та країнами.

Заборони не застосовуються якщо у всіх учасників (співробітників, одержувачів та надавачів послуги) є такі документи:

COVID-сертифікат про першу вакцинацію або довідка 063-О у паперовому вигляді (термін дії – 30 днів, раніше він був 120 днів)

український сертифікат про вакцинацію від коронавірусу (діє рік)

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє рік)

сертифікат про вакцинацію іншої держави із щепленням вакциною, схваленою ВООЗ (діє рік)

негативний результат тестування на коронавірус (ПЛР або тест на антиген) — термін дії 72 години

сертифікат, що підтверджує одужання від "корони" (діє 105 днів, рахуючи з дня постановки діагнозу).

Також і в "зеленій" і в "жовтій" зонах заборонили перевозити пасажирів усередині області та містами більше, ніж кількість сидячих місць та половини місць для стояння.

Зазначимо, що ковід-документи не діють у разі самоізоляції чи обсервації, знаходження на вулиці без документів, що засвідчують особу, і для закладів освіти при більш ніж половині учнів та персоналу на карантині.

Що ще нового?

Для тих, хто приїжджає з РФ, обов’язкова самоізоляція на 2 тижні, якщо на території Росії перебування тривало сім і більше днів. Самоізоляцію не скасовує негативний тест на коронавірус

Педагоги та персонал навчальних закладів, яким не можна проводити щеплення від коронавірусу, повинні надати сертифікат про одужання або медичне свідоцтво

Перевірятимуть дійсність ковід-сертифіката за допомогою сканування QR-коду.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ в Україні чотири області належать до "жовтої зони". Це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька.

Зонування по коронавірусу в Україні

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за останню добу зросла смертність від коронавірусу. Також повідомляється про нову мутацію вірусу, через яку у світі знову заговорили про локдаун — закрито вже частину держав. Його назвали Омікрон і знайшли в Африці.