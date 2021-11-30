Новые правила карантина: как будут жить регионы в "желтой зоне" по коронавирусу
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Изменения по постановление №1236 внесли еще неделю назад, они заработают с ближайшего понедельника.
Карантинные правила в "желтой зоне" будут усилены с 6 декабря. Кроме усиления мер по эпидбезопасности в этой карантинной зоне, также меняют правила и в "зеленой".
Об этом сообщает Минздрав.
Что меняется:
- не будут работать учебные заведения с сотрудниками у которых нет хотя бы одной дозы прививки от коронавируса
- запрещено проводить массовые мероприятия (исключение — аттестация получателей образования)
- не разрешается работать кино, театрам, ресторанам (на вынос или доставка), спортзалам и бассейнам
- размещать людей смогут только гостиницы, санатории и социальные заведения
- запрещено ездить между областями и странами.
Запреты не применяются если у всех участников (сотрудников, получателей и предоставителей услуги) есть такие документы:
- COVID-сертификат о первой вакцинации или справка 063-О в бумажном виде (срок действия — 30 дней, ранее он был 120 дней)
- украинский сертификат о вакцинации от коронавируса (действует год)
- международное свидетельство о вакцинации (действует год)
- сертификат о вакцинации другого государства с прививкой вакциной, одобренной ВОЗ (действует год)
- негативный результат тестирования на коронавирус (ПЦР или тест на антиген) — срок действия 72 часа
- подтверждающий выздоровление от "короны" сертификат (действует 105 дней, считая с дня постановки диагноза).
Также и в "зеленой" и в "желтой" зонах запретили перевозить пассажиров внутри области и по городам больше чем количество сидячих мест и половины мест для стояния.
Отметим, что ковид-документы не действуют в случае самоизоляции или обсервации, нахождения на улице без удостоверяющих личность документов и для заведений образования при более чем половине учащихся и персонала на карантине.
Что еще нового?
- Для приезжающих из РФ обязательна самоизоляция на 2 недели, если на территории России пребывание длилось семь и более дней. Самоизоляцию не отменяет негативный тест на коронавирус
- Педагоги и персонал учебных заведений, которым нельзя проводить прививку от коронавируса должны предоставить сертификат о выздоровлении или медсвидетельство
- Проверять действительность ковид-сертификата будут с помощью сканирования QR-кода.
Напомним, согласно данным Минздрава в Украине четыре области относятся к "желтой зоне". Это Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за последние сутки выросла смертность от коронавируса. Также сообщается о новой мутации вируса, из-за которой в мире снова заговорили о локдауне — закрыты уже часть государств. Его назвали Омикрон и нашли в Африке.
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