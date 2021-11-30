Новые правила карантина: как будут жить регионы в "желтой зоне" по коронавирусу

Изменения по постановление №1236 внесли еще неделю назад, они заработают с ближайшего понедельника.

Карантинные правила в "желтой зоне" будут усилены с 6 декабря. Кроме усиления мер по эпидбезопасности в этой карантинной зоне, также меняют правила и в "зеленой".

Об этом сообщает Минздрав.

Что меняется:

не будут работать учебные заведения с сотрудниками у которых нет хотя бы одной дозы прививки от коронавируса

запрещено проводить массовые мероприятия (исключение — аттестация получателей образования)

не разрешается работать кино, театрам, ресторанам (на вынос или доставка), спортзалам и бассейнам

размещать людей смогут только гостиницы, санатории и социальные заведения

запрещено ездить между областями и странами.

Запреты не применяются если у всех участников (сотрудников, получателей и предоставителей услуги) есть такие документы:

COVID-сертификат о первой вакцинации или справка 063-О в бумажном виде (срок действия — 30 дней, ранее он был 120 дней)

украинский сертификат о вакцинации от коронавируса (действует год)

международное свидетельство о вакцинации (действует год)

сертификат о вакцинации другого государства с прививкой вакциной, одобренной ВОЗ (действует год)

негативный результат тестирования на коронавирус (ПЦР или тест на антиген) — срок действия 72 часа

подтверждающий выздоровление от "короны" сертификат (действует 105 дней, считая с дня постановки диагноза).

Также и в "зеленой" и в "желтой" зонах запретили перевозить пассажиров внутри области и по городам больше чем количество сидячих мест и половины мест для стояния.

Отметим, что ковид-документы не действуют в случае самоизоляции или обсервации, нахождения на улице без удостоверяющих личность документов и для заведений образования при более чем половине учащихся и персонала на карантине.

Что еще нового?

Для приезжающих из РФ обязательна самоизоляция на 2 недели, если на территории России пребывание длилось семь и более дней. Самоизоляцию не отменяет негативный тест на коронавирус

Педагоги и персонал учебных заведений, которым нельзя проводить прививку от коронавируса должны предоставить сертификат о выздоровлении или медсвидетельство

Проверять действительность ковид-сертификата будут с помощью сканирования QR-кода.

Напомним, согласно данным Минздрава в Украине четыре области относятся к "желтой зоне". Это Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая.

Зонирование по коронавирусу в Украине

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за последние сутки выросла смертность от коронавируса. Также сообщается о новой мутации вируса, из-за которой в мире снова заговорили о локдауне — закрыты уже часть государств. Его назвали Омикрон и нашли в Африке.