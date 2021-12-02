В "Укрпошті" одержувачу видали підмоклі коробки з товаром: на скандал довелося реагувати директору компанії

"Занадто повільно, неякісно та безвідповідально" – такий висновок зробив підприємець про послуги компанії-оператора поштового зв’язку України

Вважається, що конкуренція у сфері виробництва товарів або надання послуг змушує їх виробників та постачальників удосконалюватися у боротьбі за споживача. Але на практиці це виходить не так. Одні не поспішають опановувати сучасні технології, інші не готові оновлювати виробничу базу, розширювати асортимент, треті просто недбало ставляться до своїх прямих обов’язків. Причому часто керівництво або організаторів бізнесу підставляє персонал.

"Телеграф" розповідав, як компанії "Нова пошта" доводиться розплачуватись за невдалі рішення своїх підлеглих — іноді повертаючи клієнтам гроші за непомірну оплату доставки або надаючи бонуси за зіпсовану посилку.

Обговорюючи вартість пересилання, деякі споживачі віддають перевагу національному оператору – "Укрпошті", щоправда, із приміткою: "якщо відправлення не є терміновим". Але це, як виявилось, не єдина проблема. Свою історію відносин із цією компанією розповів у соцмережі мешканець Києва Ігор Мишко.

"Укрпошта", ви гідно та зі значним відривом виграєте боротьбу за звання найгіршого перевізника України, а можливо і миру! Як це вам? – гнівається на своїй Facebook-сторінці киянин. — Запропонував мені постачальник відправити пробну партію сировини "Укрпоштою", і я пішов назустріч, погодився. Я вже не говорю про швидкість доставки від обласного центру до столиці, таке, не факт, що у всіх нас настало 21-е століття. Але такого, як на фото, я точно не очікував. Мені віддають три ящики, замотані в плівку, хоча такого не було на фото упакованого товару від постачальника. Я подумав, що, як добре, дивись, перевізник подбав про збереження вантажу, тому додатково замотав кожну коробку. Але потім помітив, що форма коробок якась не така, зім’ята і навіть порвана в деяких місцях. І тут з’ясувалося, що всі три коробки добряче намокли знизу і тому почали банально розвалюватися, тому вони і були перемотані плівкою».

Якби не плівка – товар би загубився

Ігор Мишко супроводжував пост фотографіями вантажу до відправлення та після отримання. Але найцікавіше виявились пояснення, отримані підприємцем від співробітників пошти.

У такому вигляді посилки надіслали

"На моє запитання як це сталося, відповіли: "Не знаємо, у нас тут сухо, можливо, прибиральниця сильно намочила підлогу?!!!". Далі розповідати не буду, все видно на фото! Довелося все перепаковувати. Слів не вистачає, особливо коли згадую, що нещодавно десь у публікації у ФБ хтось сперечався з приводу якості послуг та цін цього перевізника у порівнянні з іншими.

Як пояснив чоловік "Телеграфу", попри те, що сам товар усередині коробок не постраждав – кожна бобіна ниток була окремо упакована в поліетиленовий пакет, більше користуватися послугами "Укрпошти" він не має наміру. Зазвичай посилки до нього йдуть іншою компанією-перевізником: "Але все пізнається в порівнянні. Той же вантаж НП привезла б у півтора-два рази дорожче, але це було б у 4-5 разів швидше і без намокання та псування тари, і на ціни вантажу вартістю 10 тис. грн краще переплатити 150-200 грн, ніж так ризикувати".

Картонна коробка розмокла

Хтось згадав про дощ, що пройшов напередодні в регіонах, а хтось підкинув гумору, як Андрій Бригіда: "Баржа Житомир-Київ у шторм потрапила. Хвилі високі були. Буває…".

Коментарі під постом про можливість претензій до оператора поштового зв’язку, скаргу та компенсацію, звернення до Держспоживслужби, змусили підприємця додати пояснень. "Я не витрачав час на оформлення акту, оскільки в такому разі не зміг би забрати сировину, а вона потрібна була терміново. Згоден, що скаргу подавати треба було, але витрачати час на бюрократичний пінг-понг не маю можливості".

Товар уцілів завдяки внутрішній упаковці

"Мій висновок, підтверджений практикою, очевидний: більше туди ні ногою! І всім іншим це рекомендую. Все одно вийде дорожче, якщо не з першого разу, то з третього чи п’ятого ваші збитки перекриють будь-яку випадкову попередню економію! Цінуйте свій час, нерви та гроші по можливості", — написав Мишко.

Можливо, втрата одного з потенційних клієнтів для "Укрпошти" не є критичною. Але й цей випадок не єдиний.

"5 місяців розслідують факт розбиття флакона в моїй посилці! – пише в коментарях Інна Кітченко. — За 5 місяців "Укрпошта" одну посилку мою розбила, ще одну замість Апостолова відправила через 3 тижні до Харкова. Не рекомендую зв’язуватися з ними…".

А ще посилки губляться

"Я давно зрозуміла, що гіршого доставляння та сервісу у світі немає, поштові голуби надійніші за це. ДНО!" – резюмує Tania Kagui.

Фактів додали також Микола Данюк: "За рік "Укрпошта" 4 втратила посилки, 2 доставлені не туди, 2 катаються по Україні досі" і Вікторія Календруз: "2 посилки від брата по чудовій "Укрпошті" зникли назавжди. Відтоді жодного разу до них не зверталися і всім не радимо".

З'ясування відносин з "Укрпоштою" — та ще канитель

Відреагував на інцидент і генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський: "Укрпошта", прошу розібратися, як саме це сталося та опрацювати питання компенсації".

На що Мишко відповів, що справа не у компенсації, а у підході до надання послуг. "Мені пропонували скласти акт, але в такому разі я не зміг би забрати товар, який мені потрібен терміново для випробувань та подальшого запуску у виробництво вже повноцінної партії (у рази більшої). Але тут і зі швидкістю доставки біда, навіть якщо замовити послугу "Експрес", і зі збереженням товару, коли звичайна зміна погоди впливає. Розумієте, не ураган та землетрус, а просто дощик! Це не послуга для бізнесу, а лотерея".

Керівник структури із зарплатою за умовами контракту понад 800 тис. грн на місяць вибачився перед киянином і поділився фотографією спеціальних контейнерів, які мали б оберігати відправлення від дощу та снігу. Підкресливши, що інші оператори таких контейнерів не мають.

Спецконтейнери повинні врятувати посилки від дощу та снігу

Втім, хіба такий контейнер врятує коробку від не в міру завзятої прибиральниці з мокрою шваброю?

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" вразила клієнтку дорожнечею послуги.