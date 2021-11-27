За недосвідченого стажера — вибачення та бонуси: скандали з "Новою поштою" отримали продовження

Щоб відправлення було запаковано надійно та недорого – варто заздалегідь ознайомитись з умовами та розцінками вантажоперевізника

Компанія "Нова пошта" є в Україні одним із лідерів експрес-доставки документів, вантажів та посилок. Обсяг перевезень масштабний, колектив — величезний, тому часом не обходиться без прикрих ситуацій, що виникають у відносинах підприємства та клієнтів. До честі "Нової пошти" варто сказати, що тут намагаються оперативно розібратися у проблемі та загладити провину, якщо така сталася, перед клієнтом. Так, наприклад, нещодавно з’ясувалося, що таємничим чином дорогою від волонтерів до учасника АТО зникла дорога пральна машина, подарована благодійним фондом, а натомість прийшла із запізненням і дешевша побутова техніка.

"Нова пошта" принесла учаснику бойових дій на Донбасі свої вибачення, вручила стиралку, аналогічну зниклій, і компенсувала нервування та транспортні витрати у гривневому еквіваленті.

Або ось нещодавно громадянин отримав лобове скло легкового автомобіля у величезній фанерній скриньці, де з легкістю могли б поміститися кілька людей. Визнавши невідповідність упаковки та вартість товару, компанія повернула одержувачу повну вартість пересилки.

Свіжий випадок, коли пакування рулону тканини в гофрокартон обійшлося одержувачці з Мелітополя в 72 гривні, що сталося дорожче за пересилку, також не залишився поза увагою перевізника.

Дорогу тканину загорнули в картонку, теж дорогу

У компанії з’ясували, що було допущено помилку з вини недосвідченого співробітника.

Представник "Нової пошти" повідомив Галині Микитинець, що працівник магазину пакування, який ще проходить навчання та стажування, неуважно ознайомився з накладною пакування та не запакував відправлення додатково до стретч-плівки. З ним проведено роз’яснювальну бесіду.

Як компенсацію клієнтці запропонували промокод – разову 100% знижку на доставлення посилки до 30 кг, яка діє на основні та додаткові послуги компанії, крім пакування. Щоправда, сама Микитинець наголошувала не тільки й не стільки на якості упаковки, скільки на її дорожнечу.

Варіантів упаковки багато

Розібралися і з іншою посилкою, отриманою подружжям напередодні з Одеси. Як пояснили керівництву у тамтешньому підрозділі "Нової пошти", сталася неприємна ситуація: "працівник станції пакування ще не встиг доупакувати вантаж у стретч-плівку, коли працівник рампи забрав його на відправку в авто. Зі спеціалістами відділення міста Одеса також провели бесіду, щоб подібного не траплялося”. Клієнту вибачаються і пропонують промокод або подарунок від компанії.

Тут також подякували за інформацію про недоліки, які завжди готові виправити.

Посилання сортує автоматика

А ще порадили, щоб уникнути непорозумінь, відправникам та одержувачам слід заздалегідь ознайомитися зі стандартами пакування, які можна знайти на сайті компанії.

Примітно, що ще рік тому компанія повідомила про технологічну новинку – коробку-трансформер. У коробки об’ємною вагою до 10 кг можна змінювати висоту та використовувати для пакування відправлень на 7, 5 або 3 кг. За словами Олександра Бульби, СЕО "Нової пошти", це було зроблено для того, щоб не пакувати невеликі відправлення у великі коробки, а просто підганяти коробку під їх розміри та оплачувати реальний розмір тари.

Раніше "Телеграф" писав про те, що подружжя отримало два відправлення з різних місць і в обох випадках пакування товарів розчарувало вартістю та якістю.