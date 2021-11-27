За неопытного стажера - извинения и бонусы: скандалы с "Новой почтой" получили продолжение

Чтобы отправление было запаковано надежно и недорого – стоит заранее ознакомиться с условиями и расценками грузоперевозчика

Компания "Новая почта" является в Украине одним из лидеров экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Объем перевозок масштабный, коллектив – огромный, потому порой не обходится без досадных ситуаций, возникающих во взаимоотношениях предприятия и клиентов. К чести "Новой почты" стоит сказать, что здесь стараются оперативно разобраться в проблеме и загладить вину, если такая случилась, перед клиентом. Так, например, недавно выяснилось, что таинственным образом по дороге от волонтеров к участнику АТО пропала дорогая стиральная машина, подаренная благотворительным фондом, а взамен пришла с опозданием и более дешевая бытовая техника.

"Новая почта" принесла участнику боевых действий на Донбассе свои извинения, вручила стиралку, аналогичную пропавшей, и компенсировала нервотрепку и транспортные издержки в гривневом эквиваленте.

Или вот недавно гражданин получил лобовое стекло легкового автомобиля в громадном фанерном ящике, где с легкостью могли бы поместиться несколько человек. Признав несоразмерность упаковки и стоимость товара, компания возвратила получателю полную стоимость пересылки.

Свежий случай, когда упаковка рулона ткани в гофрокартон обошлась получательнице из Мелитополя в 72 гривны, что вышло дороже самой пересылки, также не остался без внимания перевозчика.

Дорогую ткань завернули в картонку, тоже дорогую

В компании выяснили, что была допущена ошибка по вине неопытного сотрудника.

Представитель "Новой почты" сообщил Галине Микитинец, что работник магазина упаковки, который еще проходит обучение и стажировку, невнимательно ознакомился с накладной упаковки и не упаковал отправление дополнительно в стретч-пленку. С ним проведена разъяснительная беседа.

В качестве компенсации клиентке предложили промокод – разовую 100% скидку на доставку посылки до 30 кг, которая действует на основные и дополнительные услуги компании, кроме упаковки. Правда, сама Микитинец делала упор не только и не столько на качество упаковки, сколько на ее дороговизну.

Вариантов упаковки много

Разобрались и с другой посылкой, полученной супругами накануне из Одессы. Как пояснили руководству в тамошнем подразделении "Новой почты", произошла неприятная ситуация: "работник станции упаковки еще не успел доупаковать груз в стретч-пленку, когда работник рампы забрал его на отправку в авто. Со специалистами отделения города Одесса также провели беседу, чтобы подобного не случалось". Клиенту принесены извинения и предложен промокод или подарок от компании.

Здесь также поблагодарили за информацию о недостатках, которые всегда готовы исправить.

Посылки сортирует автоматика

А еще посоветовали во избежание недоразумений отправителям и получателям заранее ознакомиться со стандартами упаковки, которые можно найти на сайте компании.

Примечательно, что еще год назад компания сообщила о технологической новинке – коробке-трансформере. У коробки объемным весом до 10 кг можно менять высоту и использовать для упаковки отправлений на 7, 5 или 3 кг. По словам Александра Бульбы, СЕО "Новой почты", это как раз было сделано для того, чтобы не паковать небольшие отправления в большие коробки, а просто подгонять коробку под их размеры и оплачивать реальный размер тары.

Ранее "Телеграф" писал о том, что супруги получили два отправления из разных мест и в обоих случаях упаковка товаров разочаровала стоимостью и качеством.