В "Укрпочте" получателю выдали подмокшие коробки с товаром: на скандал пришлось реагировать директору компании

"Слишком медленно, некачественно и безответственно" – такой вывод сделал предприниматель об услугах компании-оператора почтовой связи Украины

Считается, что конкуренция в сфере производства товаров или оказания услуг заставляет их производителей и поставщиков совершенствоваться в борьбе за потребителя. Но на практике это выходит не всегда так. Одни не спешать овладевать современными технологиями, другие не готовы обновлять производственную базу, расширять ассортимент, третьи просто халатно относятся к своим прямым обязанностям. Причем, часто руководство или организаторов бизнеса подставляет персонал.

"Телеграф" рассказывал, как компании "Новая почта" приходится расплачиваться за неудачные решения своих подчиненных – иногда возвращая клиентам деньги за неумеренную оплату доставки или предоставляя бонусы за испорченную посылку.

Обсуждая стоимость пересылки, некоторые потребители отдают предпочтение национальному оператору – "Укрпочте", правда, с примечанием: "если отправление не срочное". Но это, как оказалось, не единственная проблема. Свою историю отношений с этой компанией поведал в соцсети житель Киева Игорь Мышко.

"Укрпочта", вы достойно и со значительным отрывом выиграете борьбу за звание худшего перевозчика Украины, а возможно и мира! Как вам это? – гневается на своей Facebook-странице киевлянин. — Предложил мне поставщик отправить пробную партию сырья "Укрпочтой" и я пошел навстречу, согласился. Я уже не говорю о скорости доставки от областного центра в столицу, то такое, не факт, что у всех нас наступил 21-й век. Но такого, как на фото, я точно не ожидал. Мне отдают три ящика, замотанные в пленку, хотя такого не было на фото упакованного товара от поставщика. Я подумал, что, как хорошо, смотри, перевозчик позаботился о сохранности груза, поэтому дополнительно замотал каждую коробку. Но потом заметил, что форма коробок какая-то не такая, скомканная и даже порванная в некоторых местах. И тут выяснилось, что все три коробки изрядно намокли снизу и потому начали банально разваливаться, в связи с этим они и были перемотаны пленкой".

Если б не пленка - товар бы потерялся

Игорь Мышко сопроводил пост фотографиями груза до отправки и после получения. Но интереснее всего оказались объяснения, полученные предпринимателем от сотрудников почты.

В таком виде посылки отправили

"На мой вопрос как это произошло, ответили: "Не знаем, у нас здесь сухо, возможно уборщица сильно намочила пол?!!!" Дальше рассказывать не буду, все видно на фото! Пришлось все переупаковывать. Слов не хватает, особенно когда вспоминаю, что недавно где-то в публикации в ФБ кто-то спорил по поводу качества услуг и цен этого перевозчика по сравнению с другими".

Как пояснил мужчина "Телеграфу", несмотря на то, что сам товар внутри коробок не пострадал – каждая бобина ниток была отдельно упакована в полиэтиленовый пакет, — больше пользоваться услугами "Укрпочты" он не намерен. Обычно посылки к нему идут другой компанией-перевозчиком: "Но все познается в сравнении. Тот же груз НП привезла бы в полтора-два раза дороже, но это было бы в 4-5 раз быстрее и без намокания и порчи тары, и на цены груза стоимостью 10 тыс. грн лучше переплатить 150-200 грн, чем так рисковать".

Картонная коробка размокла

Кто-то вспомнил про прошедший накануне в регионах дождь, а кто-то подкинул юмора, как Андрей Бригида: "Баржа Житомир-Киев в шторм попала. Волны высокие были. Бывает…".

Комментарии под постом о возможности претензий к оператору почтовой связи, жалобе и компенсации, обращении в Госпотребслужбу, вынудили предпринимателя добавить объяснений."Я не тратил время на оформление акта, поскольку в таком случае не смог бы забрать сырье, а оно нужно было срочно. Согласен, что жалобу подавать надо было, но тратить время на бюрократический пинг-понг не имею возможности".

Товар уцелел благодаря внутренней упаковке

"Мой вывод, подтвержденный практикой, очевиден: больше туда ни ногой! И всем остальным это рекомендую. Все равно получится дороже, не с первого раза, так с третьего или пятого ваши убытки перекроют любую случайную предыдущую экономию! Цените свое время, нервы и деньги по возможности", – написал Мышко.

Возможно, потеря одного из потенциальных клиентов для "Укрпочты" не критична. Но ведь и этот случай не единственный.

"5 месяцев расследуют факт разбития флакона в моей посылке! – пишет в комментариях Инна Китченко. — За 5 месяцев "Укрпочта" одну посылку мою разбила, еще одну вместо Апостолово отправила через 3 недели в Харьков. Не рекомендую связываться с ними…".

А еще посылки теряются

"Я давно поняла, что худшей доставки и сервиса в мире нет, почтовые голуби надежнее этого. ДНО!" – резюмирует Tania Kagui.

Фактов добавили также Николай Данюк: "За год "Укрпочта" 4 потеряла посылки, 2 доставлены не туда, 2 катаются по Украине до сих пор" и Виктория Календрузь: "2 посылки от брата по чудесной "Укрпочте" исчезли навсегда. С тех пор ни разу к ним не обращались и всем не советуем".

Разборки с "Укрпочтой" - та еще канитель

Отреагировал на инцидент и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский: ""Укрпочта", прошу разобраться, как именно это произошло и проработать вопрос компенсации".

На что Мышко ответил, что дело не в компенсации, а в подходе к предоставлению услуг. "Мне предлагали составить акт, но в таком случае я не смог бы забрать товар, который мне нужен срочно для испытаний и последующего запуска в производство уже полноценной партии (в разы большей). Но здесь и со скоростью доставки беда, даже если заказать услугу Экспресс, и с сохранением товара, когда обычное изменение погоды влияет. Понимаете, не ураган и землетрясение, а просто дождик! Это не услуга для бизнеса, а лотерея".

Руководитель структуры с зарплатой по условиям контракта более 800 тыс. грн в месяц принес свои извинения киевлянину и поделился фотографией специальных контейнеров, которые должны бы оберегать отправления от дождя и снега. Подчеркнув, что у других операторов таких контейнеров нет.

Спецконтейнеры должны спасти посылки от дождя и снега

Впрочем, разве такой контейнер спасет коробку от не в меру рьяной уборщицы с мокрой шваброй?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" поразила клиентку дороговизной услуги.