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Україна з понеділка почне жити за новими правилами карантину: що зміниться

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карантин
Карантин

Зміни насамперед торкнуться невакцинованих.

З початку нового тижня, 6 грудня, в Україні буде переглянуто заходи карантинних обмежень для "жовтої" зони щодо поширення коронавірусу.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Найбільше переглянуті правила позначаться на нещеплених українцях. Так, з понеділка, вхід до громадських закладів буде відкритий лише для громадян, які вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу та мають "жовтий" сертифікат або довідку о63-О, яку видають одразу після отримання щеплення.

Те саме стосуватиметься і співробітників цих закладів.

Разом з тим, вищезазначені сертифікати можна замінити сертифікатом про одужання або негативним тестом.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

У "червоній зоні" ходити до громадських закладів, як і раніше, зможуть лише власники документа про повний курс вакцинації, негативного тесту чи свідоцтва про одужання.

У МОЗ також звертають увагу, що термін дії "жовтого" сертифікату було помітно скорочено і тепер становить 30 днів проти 120 раніше.

Тобто з понеділка прострочені "жовті" сертифікати перестануть діяти.

Таке рішення у відомстві аргументують тим, що почастішали випадки, коли люди, які отримали першу дозу, не приходили за другим щепленням, а це означає, що вони не мають повноцінного захисту від інфекції та її наслідків.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть невдовзі почати видавати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Проте не всі лікарі вважають, що нині в цьому є потреба.

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Теги:
#МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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