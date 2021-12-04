Укр

Украина с понедельника начнет жить по новым правилам карантина: что изменится

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Карантин
Карантин

Изменения в первую очередь затронут невакцинированных.

С начала новой недели, 6 декабря, в Украине будут пересмотрены меры карантинных ограничений для "желтой" зоны по распространению коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Наиболее сильно пересмотренные правила скажутся на непривитых украинцах. Так с понедельника, вход в общественные заведения будет открыт лишь для граждан, уже получивших хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса и имеющих "желтый" сертификат или справку о63-О, которую выдают сразу после получения прививки.

Это же будет касаться и сотрудников этих заведений.

Вместе с тем вышеуказанные сертификаты можно заменить сертификатом о выздоровлении или негативным тестом.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

В "красной зоне" ходить в общественные заведения, как и прежде, смогут лишь обладатели документа о полном курсе вакцинации, негативного теста или свидетельства о выздоровлении.

В Минздраве также обращают внимание, что срок действия "желтого" сертификата был заметно сокращен и теперь составляет 30 дней против 120 ранее.

То есть, с понедельника просроченные "желтые" сертификаты перестанут действовать.

Такое решение в ведомстве аргументируют тем, что участились случаи, когда получившие первую дозу люди не приходили за второй прививкой, а это значит, что они не имеют полноценной защиты от инфекции и ее последствий.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Как сообщалось ранее, в Украине могут вскоре начать выдавать бустерную дозу вакцины против COVID-19. Тем не менее не все врачи считают, что в настоящее время в этом есть необходимость.

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Теги:
#Минздрав #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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