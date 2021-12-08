"Сходив у спортзал на тисячу": у мережі обговорюють нове фото Зеленського

Президент опублікував повідомлення близько 10-ї ранку в середу.

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно очолив рейтинг найвпливовіших політиків, розділивши першу позицію з Андрієм Єрмаком, здивував користувачів новим постом в Інстаграм. Він виклав фото зі спортзалу, побажавши доброго ранку друзям та "тим, хто заздрить".

За три години пост зібрав понад 220 тисяч лайків та безліч коментарів, як схвальних, так і дуже саркастичних. Йому написали, що "заздрити нема чому", оцінили його якості як президента і запропонували вийти на бій з Рінатом Ахметовим.

Пост в офіційному Інстаграм Зеленського

На пост Зеленського відреагували й журналісти. Так, Михайло Ткач, який вступив у перепалку з президентом під час пресмарафону через його політ до Карпат, відзначився саркастичним постом у Facebook. Він нагадав, що громадськість чекає від Зеленського реакції на розмову президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Лідери держав зв’язувалися відеозв’язком 7 грудня і їхня розмова багато в чому стосувалася України — від питань участі в НАТО до газопроводу "Північний потік — 2". Як писав "Телеграф", розмова була напруженою, але без особистої ворожості.