"Сходил в спортзал на тысячу": в сети обсуждают новое фото Зеленского

Президент опубликовал сообщение около 10 утра в среду.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно возглавил рейтинг самых влиятельных политиков разделив первую позицию с Андреем Ермаком, удивил пользователей новым постом в Инстаграм. Он выложил фото из спортзала, пожелав доброго утра друзьям и "тем, кто завидует".

За три часа пост собрал более 220 тысячи лайков и множество комментариев, как одобрительных, так и весьма саркастических. Ему написали, что "завидовать нечему", оценили его качества как президента и предложили выйти на бой с Ринатом Ахметовым.

Пост в официальном Инстаграм Зеленского

На пост Зеленского отреагировали и журналисты. Так, Михаил Ткач, который вступил в перепалку с президентом во время пресс-марафона из-за его полета в Карпаты, отметился саркастическим постом в Facebook. Он напомнил, что общественность ждет от Зеленского реакции на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Лидеры государств связывались по видеосвязи 7 декабря и их беседа во многом касалась Украины — от вопросов участия в НАТО до газопровода "Северный поток — 2". Как писал "Телеграф", разговор был напряженным, но без личной неприязни.