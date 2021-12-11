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Захворілих менше, померлих — більше: статистика коронавірусу в Україні на 11 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За час пандемії в Україні захворіли понад 3,5 млн людей Новина оновлена 11 грудня 2021, 08:26
За час пандемії в Україні захворіли понад 3,5 млн людей

Найбільше хворих за п’ятницю виявили у Києві.

В Україні триває пандемія коронавірусу – на ранок суботи зафіксували 10 133 нових випадків. Порівняно з попереднім днем кількість трохи зменшилася. Серед хворих — 991 дитина та 199 медиків.

Такі дані повідомляє МОЗ у статистиці на 11 грудня.

Згідно з новими даними:

  • госпіталізували — 2307 пацієнтів (раніше — 2551),
  • летальних випадків — 446 (попереднього дня — 442),
  • одужали – 25 861 особа (напередодні – 24 456).

Лідером за кількістю нових випадків другий день поспіль залишається столиця — 1203 хворих. Серед регіонів із високими показниками захворюваності також Одесчина із 697 зафіксованими інфікуваннями.

Найвищий показник смертності від "корони" — на Дніпропетровщині (49 летальних випадків).

Як раніше повідомляв "Телеграф", до України наближається штам коронавірусу "Омікрон". Його називають одним із факторів ризику для нової хвилі коронавірусу. Він поки що недостатньо вивчений, але вчені відзначають, що симптоми та тяжкість захворювання можуть зробити його сезонною хворобою.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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