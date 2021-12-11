Заболевших меньше, умерших - больше: статистика коронавируса в Украине на 11 декабря

Больше всего заболевших за пятницу выявили в Киеве.

В Украине продолжается пандемия коронавируса — на утро субботы зафиксировали 10 133 новых случаев. По сравнению с предыдущим днем количество незначительно уменьшилось. Среди заболевших — 991 ребенок и 199 медиков.

Такие данные сообщает Минздрав в статистике на 11 декабря.

Согласно новым данным:

госпитализировали — 2 307 пациентов (ранее — 2 551),

летальных случаев — 446 (в предыдущий день — 442),

выздоровели — 25 861 человек (накануне — 24 456).

Лидером по количеству новых случаев второй день подряд остается столица — 1203 заболевших. Среди регионов с высокими показателями заболеваемости также Одесчина с 697 зафиксированными инфицированиями.

Наивысший показатель смертности от "короны" — на Днепропетровщине (49 летальных случаев).

Как ранее сообщал "Телеграф", к Украине приближается штамм коронавируса "Омикрон". Его называют одним из факторов риска для новой волны коронавируса. Он пока недостаточно изучен, но ученые отмечают, что симптомы и тяжесть заболевания могут сделать его сезонной болезнью.